Prima pagină » Știri externe » Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe

30 sept. 2025, 08:28, Știri externe
Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe

Nicolas Maduro, președinte al Venezuelei din 2013, a transmis în ultima sa conferință de presă că își pregătește țara pentru război în contextul amplificării tensiunilor cu Statele Unite ale Americii. Liderul de la Caracas, care conduce țara cu o mână de fier la fel ca predecesorul său, Hugo Chavez, a dezvăluit că este pregătit să declare stare de urgență în cazul unui atac militar american pe teritoriul țării sale.

În acest scenariu, Venezuela ar putea disloca armata, poliția și apărarea civilă în mai multe zone ale țării. Președintele a semnat un decret care-i conferă puteri sporite în cazul unei invazii americane, a anunțat luni vicepreședintele Delcy Rodriguez, potrivit Reuters.

SUA conduc operațiuni navale de amploare în Marea Caraibelor

Recent, administrația prezidențială Trump a intensificat operațiunile militare din Marea Caraibelor împotriva ambarcațiunilor a unor traficanți de cocaină și fentanil, printre acestea fiind și nave din Venezuela. Tensiunile au crescut de când SUA au trimis opt nave cu 4.000 de oameni și mai multe aeronave F-35 în Puerto Rico. Până acum au fost ucise 17 persoane suspectate pentru trafic de droguri de mare risc.

Administrația Trump s-ar pregătiră să conducă operațiuni de eliminare a cartelurilor de traficanți de droguri chiar în interiorul teritoriului Venezuelei, iar o „schimbare de regim” n-ar fi „exclusă”, potrivit declarațiilor unor oficiali din interiorul administrației prezidențiale americane.

Maduro se victimizează: Crede că va fi răsturnat de la putere precum Saddam Hussein

Nicolas Maduro a avertizat că SUA pregătesc un război de amploare împotriva Venezuelei pentru a-l răsturna de la putere în aceeași manieră cum s-a întâmplat cu dictatorul Saddam Hussein în Irak, în anul 2003.  În ultima lună, SUA au dislocat o flotă de nave în Marea Caraibelor pentru a combate traficul de droguri din regiune, iar în ultimele săptămâni, mai multe ambarcațiuni care transportau droguri de mare risc au fost scufundate.

Maduro a negat acuzațiile din partea lui Trump privind rolul Venezuelei în traficul de droguri. Zilele trecute, mai mulți voluntari și civili au efectuat instructaj militar cu soldați ai armatei pe parcursul pregătirilor pentru războiul cu SUA.

Vicepreședinta țării acuză că America râvnește la petrol

Vicepreședinta Delcy Rodríguez, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Maduro, a catalogat afirmațiile SUA conform cărora atacurile sale au avut ca scop combaterea traficului de droguri „o mare minciună”. Ea a declarat t că, de fapt, campania președintelui SUA a avut ca scop confiscarea resurselor naturale ale țării cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol de pe Pământ.

„Are un singur scop și obiectiv: rezervele de petrol, gaze, aur, minerale [și] bogăția biologică pe care o are Venezuela – și de care are nevoie pentru această nouă eră în care guvernul SUA declară război întregii planete”, a spus Rodríguez, poreclindu-l pe secretarul de Stat american, Marco Rubio, drept „Lordul Războiului”.

Sursa Foto: Mediafax Foto

