NBC News: SUA ar putea lansa operațiuni militare împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela în curând. O schimbare de REGIM nu este exclusă

27 sept. 2025, 16:54, Știri externe
Oficialii militari americani elaborează scenarii pentru atacuri împotriva traficanților de droguri din Venezuela, iar operațiunile ar putea începe în câteva săptămâni.

Statele Unite au trimis recent cel puțin opt nave cu peste 4.000 de oameni în apele din regiune și avioane de luptă F-35 în Puerto Rico.

Un atac al SUA în Venezuela nu ar fi ceva surprinzător, având în vedere alte evenimente recente, au declarat patru surse – oficiali americani sau persoane la curent cu situația – pentru NBC News.

Președintele Donald Trump nu a aprobat încă operațiunea

Un atac în interiorul teritoriului venezuelan ar fi o escaladare în campania militară a Administrației Trump împotriva presupușilor traficanți de droguri dar și în poziția SUA față de Guvernul Venezuelei.

În ultimele săptămâni, forțele armate americane au atacat cel puțin trei bărci din Venezuela care ar fi transportat traficanți și droguri, a anunțat președintele Donald Trump.

Ce au declarat sursele NBC

Atacurile în interiorul Venezuelei ar putea avea loc în următoarele săptămâni, dar președintele Donald Trump nu a aprobat încă nimic, au spus cele patru surse.

Escaladarea operațiunilor militare este parțial rezultatul faptului că președintele venezuelean Nicolas Maduro nu face destul, în opinia Administrației SUA, pentru a opri fluxul de droguri din Venezuela.

Planurile discutate s-ar concentra în primul rând pe atacuri cu drone împotriva membrilor și conducerii grupurilor de traficanți de droguri, precum și pe laboratoarele de droguri, au spus cele patru surse.

Unii oficiali ai Administrației Trump ar fi dezamăgiți de faptul că operațiunile Statelor Unite nu par să fi slăbit puterea lui Maduro, a spus un oficial.

Oficialii Administrației Trump nu exclud o schimbare de regim

Casa Albă s-a confruntat cu reacții negative mai puternice decât se aștepta, după atacurile asupra bărcilor cu droguri, determinând Administrația să se gândească cu atenție la următorii pași.

Printre acestea se numără discuții între SUA și Venezuela prin intermediul unor lideri din Orientul Mijlociu care servesc drept intermediari.

Maduro ar fi vorbit cu acești intermediari despre concesiile pe care ar fi dispus să le facă pentru a rămâne la putere.

Oficialii Administrației Trump nu exclud o schimbare de regim ca un alt obiectiv al acestor operațiuni militare și au crescut presiunea asupra lui Maduro însuși.

Scopul Administrației, potrivit unei surse, este de a-l forța pe Maduro să ia decizii pripite care ar putea duce în cele din urmă la înlăturarea sa, fără prezența de trupe americane pe teren.

Secretarul de stat Marco Rubio ar fi una dintre vocile care susțin schimbarea regimului, potrivit uneia dintre surse.

Foto: Profimedia

