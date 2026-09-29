Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, a numit-o marți pe Fatima Ezzahra El Mansouri drept prima femeie prim-ministru din istoria țării, după ce partidul său liberal-centrist a ieșit învingător în alegerile parlamentare din 23 septembrie, relatează Reuters.

Partidul Autenticității și Modernității (PAM) condus de El Mansouri a fost creat în anul 2008 de un consilier al regelui și s-a plasat încă de atunci în contrapondere cu politicile Partidului Islamist pentru Justiție și Dezvoltare. PAM a câștigat cele mai multe mandate (97 din totalul de 395) la alegerile parlamentare din 23 septembrie și, în conformitate cu constituția țării, regele este obligat să desemneze premierul din rândul partidului situat pe primul loc în alegeri.

În vârstă de 50 de ani, El Mansouri este avocat de profesie și a studiat dreptul la Universitatea din Montpellier din Franța. Aceasta a intrat în atenția publicului în 2009, atunci când a devenit prima femeie primar din Marrakech, funcție pe care a recâștigat-o ulterior în anul 2021.

Înainte de a prelua conducerea executivului, Fatima El Mansouri a deținut portofoliul de ministru al locuințelor, urbanismului și planificării teritoriale în fostul cabinet condus de Aziz Akhannouch.

Prin această numire, El Mansouri devine a doua femeie din lumea arabă care ajunge în fruntea unui guvern, urmând exemplul fostului premier al Tunisiei, Najla Bouden. Noul guvern condus de ea va trebui să gestioneze negocierile pentru formarea unei coaliții solide, având pe agendă obiective economice și sociale majore precum investiții masive de miliarde de dolari pentru infrastructura Cupei Mondiale din 2030, combaterea inflației, majorarea salariilor și crearea de noi locuri de muncă pentru a reduce nemulțumirile din rândul tinerilor.