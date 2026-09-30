Prima pagină » Știri politice » Bărbatul care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu un bolid de lux prin Oradea amenință autoritățile: „Vă arestăm pe toți”

Bărbatul care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu un bolid de lux prin Oradea amenință autoritățile: „Vă arestăm pe toți”

Ruxandra Radulescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alin Dat, orădeanul care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu un Jaguar la vizita acestuia în oraș, a cerut marți seară, într-un mesaj video postat pe Facebook, eliberarea din arest a fostului candidat la președinție până miercuri la ora 12. Bărbatul amenință că, în caz contrar, susținătorii ar putea prelua „puterea executivă și judecătorească” și i-ar aresta pe reprezentanții autorităților, transmite ebihoreanul.ro.

Mesajul a fost publicat în seara în care Georgescu a ajuns la Arestul Central al Capitalei, după ce Curtea de Apel București a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, printr-o hotărâre definitivă.

În înregistrarea de pe Facebook, Alin Dat spune pe un ton hotărât:

„Am un mesaj către autorități. Ori îl eliberați pe domnul președinte Călin Georgescu – este președintele nostru ales – până mâine la ora 12:00, ori ne arestați pe toți. Ori cealaltă variantă, de nedorit, să ne preluăm noi prerogativele și puterea executivă și cea judecătorească și să vă arestăm noi pe toți, pe absolut toți cei care sunteți implicați direct sau tacit, prin faptul că nu vă îndepliniți atribuțiile față de țară și față de popor. Așa să ne ajute Dumnezeu”.

Alin Flaviu Dat este bărbatul care a condus Jaguarul alb cu care Georgescu s-a deplasat prin Oradea duminică, 13 septembrie. Fostul candidat a vizitat atunci Piața 100, unde numărul celor veniți să-l întâmpine a ajuns la circa 2.000. Ulterior, Georgescu a mers la Mănăstirea Sfintei Cruci, unde Dat l-a însoțit, notează sursa citată.

Alin Dat a candidat în 2020 pe listele PMP pentru Consiliul Local Oradea și Consiliul Județean Bihor, fără să obțină un mandat. În septembrie 2021, a participat la protestul organizat în Piața Unirii de membri și simpatizanți AUR împotriva obligativității purtării măștii în școli.

Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt cercetați de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor, cei doi, împreună cu un cetățean italian, l-ar fi convins pe omul de afaceri Răzvan Leu să plătească 1,1 milioane de euro drept garanție pentru un credit pe care nu l-a mai obținut.

Curtea de Apel București a admis marți contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a ambilor inculpați, pentru 30 de zile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mesajul lui Siegfried Mureșan înainte de votarea guvernului său în Parlament
08:34
Mesajul lui Siegfried Mureșan înainte de votarea guvernului său în Parlament
REACȚIE Băsescu sare în apărarea lui Georgescu, după imaginile cu el încătușat: „De ce trebuie să pui cătușe? Ăsta nu e un tip care să dea în cap!”
23:23
Băsescu sare în apărarea lui Georgescu, după imaginile cu el încătușat: „De ce trebuie să pui cătușe? Ăsta nu e un tip care să dea în cap!”
NEWS ALERT Peste 200 de susținători ai lui Călin Georgescu încă scandează în fața arestului central. „Arestați-ne pe toți!”. Ce mesaje continuă să se audă din mulțime
22:27
Peste 200 de susținători ai lui Călin Georgescu încă scandează în fața arestului central. „Arestați-ne pe toți!”. Ce mesaje continuă să se audă din mulțime
FLASH NEWS Siegfried Mureșan, ultimul mesaj înaintea votului din Parlament: „Mâine vom vedea dacă reușim să depășim criza politică și dacă ne apucăm de treabă”
21:49
Siegfried Mureșan, ultimul mesaj înaintea votului din Parlament: „Mâine vom vedea dacă reușim să depășim criza politică și dacă ne apucăm de treabă”
FLASH NEWS Reacția AUR după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu ne intimidați pentru a obține voturile în Parlament”
20:43
Reacția AUR după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu ne intimidați pentru a obține voturile în Parlament”
SCANDALOS Judecătoarea Recorder, propusă ministru al Justiției, recunoaște că primește pensie de 40.000 de lei. „Nu eu am stabilit”. Când a depus lista de miniștri, Siegfried Mureșan a criticat, din nou, pensiile speciale ale magistraților
19:57
Judecătoarea Recorder, propusă ministru al Justiției, recunoaște că primește pensie de 40.000 de lei. „Nu eu am stabilit”. Când a depus lista de miniștri, Siegfried Mureșan a criticat, din nou, pensiile speciale ale magistraților
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Mediafax
O ȚARĂ EUROPEANĂ, LOVITĂ DE HACKERI! Datele a peste 600.000 de clienți, posibil compromise
Click
7 sate din România care par desprinse din Elveția. Locul spectaculos unde soarele „răsare de două ori”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu NU s-a predat în Elveția, de fapt. Cum a încercat să scape de autorități
Ce se întâmplă doctore
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul a lăsat un videoclip de adio în care a dezvăluit motivul pentru care s-a sinucis: „Soția mi-a spus că vrea să mor”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ce țară a interzis pariurile sportive din online? Președintele le consideră un „cancer”
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
VIDEO Ion Cristoiu: Călin Georgescu a fost arestat preventiv ca să nu i se mai audă vocea
08:55
Ion Cristoiu: Călin Georgescu a fost arestat preventiv ca să nu i se mai audă vocea
ULTIMA ORĂ O dronă a survolat un oraș din Republica Moldova, apoi s-a prăbușit și a explodat. Armata, trimisă la fața locului
08:55
O dronă a survolat un oraș din Republica Moldova, apoi s-a prăbușit și a explodat. Armata, trimisă la fața locului
APĂRARE Noi probleme pentru Rheinmetall: după România, cel mai mare producător german de armament, criticat și în Germania. Armata reclamă întârzieri și deficiențe la echipamente
08:33
Noi probleme pentru Rheinmetall: după România, cel mai mare producător german de armament, criticat și în Germania. Armata reclamă întârzieri și deficiențe la echipamente
ULTIMA ORĂ Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins
08:25
Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins
NEWS ALERT DIICOT a intrat peste afaceriști care ar fi încălcat legea embargoului cu Belarus și Rusia. Ar fi livrat prin companii paravan echipamente industriale cu dublă utilizare civilo-militară. Aparatele puteau fi folosite la fabricarea de piese pentru tancuri și rachete
08:00
DIICOT a intrat peste afaceriști care ar fi încălcat legea embargoului cu Belarus și Rusia. Ar fi livrat prin companii paravan echipamente industriale cu dublă utilizare civilo-militară. Aparatele puteau fi folosite la fabricarea de piese pentru tancuri și rachete

Cele mai noi

Trimite acest link pe