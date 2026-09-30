Bărbatul care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu un bolid de lux prin Oradea amenință autoritățile: „Vă arestăm pe toți”

Alin Dat, orădeanul care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu un Jaguar la vizita acestuia în oraș, a cerut marți seară, într-un mesaj video postat pe Facebook, eliberarea din arest a fostului candidat la președinție până miercuri la ora 12. Bărbatul amenință că, în caz contrar, susținătorii ar putea prelua „puterea executivă și judecătorească” și i-ar aresta pe reprezentanții autorităților, transmite ebihoreanul.ro.

Mesajul a fost publicat în seara în care Georgescu a ajuns la Arestul Central al Capitalei, după ce Curtea de Apel București a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, printr-o hotărâre definitivă.

În înregistrarea de pe Facebook, Alin Dat spune pe un ton hotărât:

„Am un mesaj către autorități. Ori îl eliberați pe domnul președinte Călin Georgescu – este președintele nostru ales – până mâine la ora 12:00, ori ne arestați pe toți. Ori cealaltă variantă, de nedorit, să ne preluăm noi prerogativele și puterea executivă și cea judecătorească și să vă arestăm noi pe toți, pe absolut toți cei care sunteți implicați direct sau tacit, prin faptul că nu vă îndepliniți atribuțiile față de țară și față de popor. Așa să ne ajute Dumnezeu”.

Alin Flaviu Dat este bărbatul care a condus Jaguarul alb cu care Georgescu s-a deplasat prin Oradea duminică, 13 septembrie. Fostul candidat a vizitat atunci Piața 100, unde numărul celor veniți să-l întâmpine a ajuns la circa 2.000. Ulterior, Georgescu a mers la Mănăstirea Sfintei Cruci, unde Dat l-a însoțit, notează sursa citată.

Alin Dat a candidat în 2020 pe listele PMP pentru Consiliul Local Oradea și Consiliul Județean Bihor, fără să obțină un mandat. În septembrie 2021, a participat la protestul organizat în Piața Unirii de membri și simpatizanți AUR împotriva obligativității purtării măștii în școli.

Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt cercetați de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor, cei doi, împreună cu un cetățean italian, l-ar fi convins pe omul de afaceri Răzvan Leu să plătească 1,1 milioane de euro drept garanție pentru un credit pe care nu l-a mai obținut.

Curtea de Apel București a admis marți contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a ambilor inculpați, pentru 30 de zile.