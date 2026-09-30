Mesajul lui Siegfried Mureșan înainte de votarea guvernului său în Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis, miercuri dimineață, un mesaj înaintea votului de învestitură a Guvernului în Parlament. Mureșan spune că va merge în Parlament pentru a-și prezenta viziunea și subliniază importanța respectării instituției.

„Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat.

Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată.

Astăzi voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, a transmis Siegfried Mureșan, miercuri dimineață, pe Facebook.

Mureșan merge azi în Parlament pentru votul de învestitură

Astăzi, Parlamentul urmează să voteze asupra învestirii Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Premierul desemnat își va prezenta în plen programul de guvernare și echipa propusă pentru Executiv, înaintea votului parlamentar.

Dacă Guvernul Mureșan este respins, România intră într-o nouă etapă a crizei politice, iar condițiile constituționale pentru o eventuală dizolvare a Parlamentului ar putea deveni aplicabile.

PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care susțin noul Guvern, au împreună aproximativ 170 de parlamentari. Premierul desemnat a declarat că a purtat discuții și cu reprezentanți ai minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați. Mureșan afirma înaintea votului că se bazează pe aproximativ 200 de voturi, ceea ce ar însemna că mai are nevoie de peste 30 pentru atingerea pragului de învestitură. PSD și AUR au anunțat că nu susțin Cabinetul.