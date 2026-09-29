Cancelarul german Friedrich Merz consideră recenta întâlnire dintre ministrul german de externe, Johann Wadephul, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, o dovadă a reticenței Moscovei de a se angaja în negocieri de pace serioase.

„Evaluarea ulterioară a acestei întâlniri de către Rusia a arătat că aceasta nu este deloc interesată de discuții serioase în prezent”, a precizat Merz marți la Berlin în cadrul unei conferințe de presă cu președintele kazah, Kassîm-Jomart Tokaiev.

În ciuda lipsei de deschidere din partea Rusiei, Friedrich Merz a reconfirmat angajamentul pe termen lung al Germaniei de a sprijini Ucraina, iar Berlinul va continua să ofere asistență completă Kievului pe toate planurile: militar, politic, financiar și economic.

„Rusia va continua să bombardeze fără milă și să distrugă infrastructura civilă. Acestea sunt crime de război care au loc acolo în fiecare zi, dar noi nu ne vom lăsa descurajați de ele. Vom continua să sprijinim Ucraina, deoarece știm un singur lucru: Ucraina face parte din Europa, iar dacă Ucraina cade, atunci pacea și libertatea din întreaga Europă sunt în pericol. De aceea suntem atât de clar și fără echivoc de partea Ucrainei, iar eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ajuta această țară să treacă peste ceea ce ar putea fi o iarnă extrem de dificilă”, a precizat Friedrich Merz.

Wadephul și Lavrov s-au întâlnit sâmbăta trecută în marja dezbaterii Adunării Generale a ONU de la New York, fiind și prima întâlnire la acest nivel a Germaniei și Rusiei de la începutul războiului împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Reprezentanții guvernului german au subliniat că pozițiile Berlinului și cele ale Moscovei rămân „la kilometri distanță” în ceea ce privește soluționarea conflictului. Potrivit viziunii cancelarului german, Rusia continuă să mizeze exclusiv pe forța militară și nu va fi dispusă să pună capăt războiului decât în momentul în care va fi complet epuizată din punct de vedere financiar.