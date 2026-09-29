Prima pagină » Știri externe » Cancelarul Germaniei spune că Rusia „nu este deloc interesată” să pună capăt războiului din Ucraina

Cancelarul Germaniei spune că Rusia „nu este deloc interesată” să pună capăt războiului din Ucraina

Cancelarul Germaniei spune că Rusia „nu este deloc interesată” să pună capăt războiului din Ucraina
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cancelarul german Friedrich Merz consideră recenta întâlnire dintre ministrul german de externe, Johann Wadephul, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, o dovadă a reticenței Moscovei de a se angaja în negocieri de pace serioase.

„Evaluarea ulterioară a acestei întâlniri de către Rusia a arătat că aceasta nu este deloc interesată de discuții serioase în prezent”, a precizat Merz marți la Berlin în cadrul unei conferințe de presă cu președintele kazah, Kassîm-Jomart Tokaiev.

În ciuda lipsei de deschidere din partea Rusiei, Friedrich Merz a reconfirmat angajamentul pe termen lung al Germaniei de a sprijini Ucraina, iar Berlinul va continua să ofere asistență completă Kievului pe toate planurile: militar, politic, financiar și economic.

„Rusia va continua să bombardeze fără milă și să distrugă infrastructura civilă. Acestea sunt crime de război care au loc acolo în fiecare zi, dar noi nu ne vom lăsa descurajați de ele. Vom continua să sprijinim Ucraina, deoarece știm un singur lucru: Ucraina face parte din Europa, iar dacă Ucraina cade, atunci pacea și libertatea din întreaga Europă sunt în pericol. De aceea suntem atât de clar și fără echivoc de partea Ucrainei, iar eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ajuta această țară să treacă peste ceea ce ar putea fi o iarnă extrem de dificilă”, a precizat Friedrich Merz.

Wadephul și Lavrov s-au întâlnit sâmbăta trecută în marja dezbaterii Adunării Generale a ONU de la New York, fiind și prima întâlnire la acest nivel a Germaniei și Rusiei de la începutul războiului împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Reprezentanții guvernului german au subliniat că pozițiile Berlinului și cele ale Moscovei rămân „la kilometri distanță” în ceea ce privește soluționarea conflictului. Potrivit viziunii cancelarului german, Rusia continuă să mizeze exclusiv pe forța militară și nu va fi dispusă să pună capăt războiului decât în momentul în care va fi complet epuizată din punct de vedere financiar.

„Rusia nu va câștiga acest război, iar ea însăși va suferi daune masive, inclusiv la nivelul economiei. Putem vedea deja situația precară în care se află economia rusă. Va exista un preț de plătit dacă Rusia continuă acest război”, a spus Merz.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Fatima El Mansouri devine prima femeie din istorie care ajunge prim-ministru al Marocului, după victoria în alegerile parlamentare
21:33
Fatima El Mansouri devine prima femeie din istorie care ajunge prim-ministru al Marocului, după victoria în alegerile parlamentare
MILITAR Polonia schimbă regulile de război: Militarii vor putea doborî ținte aeriene fără a le identifica vizual
19:59
Polonia schimbă regulile de război: Militarii vor putea doborî ținte aeriene fără a le identifica vizual
MILITAR Marina Statelor Unite și cea a Marii Britanii au scufundat o fregată americană scoasă din uz, în largul coastei Scoției
19:23
Marina Statelor Unite și cea a Marii Britanii au scufundat o fregată americană scoasă din uz, în largul coastei Scoției
MILITAR Un bombardier strategic rusesc Tu-95 s-a prăbușit în regiunea rusă Amur. Bilanț: Șase membri ai echipajului au fost uciși
18:55
Un bombardier strategic rusesc Tu-95 s-a prăbușit în regiunea rusă Amur. Bilanț: Șase membri ai echipajului au fost uciși
ANCHETĂ Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi
18:25
Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi
FLASH NEWS Un bărbat condamnat la moarte, în SUA, în urmă cu 41 de ani, a fost eliberat din închisoare pe cauțiune. Ce au demonstrat testele ADN recente
18:14
Un bărbat condamnat la moarte, în SUA, în urmă cu 41 de ani, a fost eliberat din închisoare pe cauțiune. Ce au demonstrat testele ADN recente
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu NU s-a predat în Elveția, de fapt. Cum a încercat să scape de autorități
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Mediafax
Dosarul Călin Georgescu, în presa străină! Ce scriu jurnaliștii din afară despre arestarea preventivă
Click
Ce se va întâmpla cu Vlad Bălțățeanu după ce s-a predat în Elveția. Mărturiile părinților victimei: „Pedeapsă prea mică”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Ce scrie presa din Elveţia despre Vlad Bălțățeanu Tânărul urmează să fie extrădat în România
Ce se întâmplă doctore
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul a lăsat un videoclip de adio în care a dezvăluit motivul pentru care s-a sinucis: „Soția mi-a spus că vrea să mor”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Lecțiile unor femei care au făcut renovări pe cont propriu
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
DECLARAȚII EXCLUSIVE Valentin Ștefan, Poșta Română: „Brandul deschide ușa”. Cum se transformă reputația unei companii în pașaport pentru piețele externe
21:57
Valentin Ștefan, Poșta Română: „Brandul deschide ușa”. Cum se transformă reputația unei companii în pașaport pentru piețele externe
FLASH NEWS Siegfried Mureșan, ultimul mesaj înaintea votului din Parlament: „Mâine vom vedea dacă reușim să depășim criza politică și dacă ne apucăm de treabă”
21:49
Siegfried Mureșan, ultimul mesaj înaintea votului din Parlament: „Mâine vom vedea dacă reușim să depășim criza politică și dacă ne apucăm de treabă”
EXCLUSIV Deputatul AUR Valeriu Munteanu, acuzații grave după arestarea lui Călin Georgescu. „Vor să pună presiune pe partid ca să votăm guvernul Siegfried”
21:33
Deputatul AUR Valeriu Munteanu, acuzații grave după arestarea lui Călin Georgescu. „Vor să pună presiune pe partid ca să votăm guvernul Siegfried”
EXCLUSIV Călin Georgescu, către judecătorii din sală: „Justiția este legată la ochi! Nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că trebuie să vadă principiile de drept, nu omul. În cazul meu, se vede doar omul”
21:24
Călin Georgescu, către judecătorii din sală: „Justiția este legată la ochi! Nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că trebuie să vadă principiile de drept, nu omul. În cazul meu, se vede doar omul”
FLASH NEWS Reacția AUR după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu ne intimidați pentru a obține voturile în Parlament”
20:43
Reacția AUR după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu ne intimidați pentru a obține voturile în Parlament”
GALERIE FOTO Cum arată acum Bruce Willis, starul diagnosticat cu demență: A fost fotografiat la nunta fiicei sale, Tallulah
20:31
Cum arată acum Bruce Willis, starul diagnosticat cu demență: A fost fotografiat la nunta fiicei sale, Tallulah

Cele mai noi

Trimite acest link pe