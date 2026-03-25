Viktor Orbán îi mulțumește lui Trump pentru sprijinul politic înaintea alegerilor, după ce președintele SUA i-a îndemnat pe maghiari să iasă la vot

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a publicat miercuri un mesaj pe platforma X prin care i-a mulțumit fostului președinte american Donald Trump pentru sprijinul său în perspectiva alegerilor parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 12 aprilie. Mesajul lui Viktor Orbán este o replică la o postare a lui Donald Trump pe Truth Social, în care acesta i-a îndemnat pe cetățenii maghiari să iasă la vot pentru a-l susține pe „prietenul său”.

În postarea lui Trump, acesta l-a descris pe Orbán drept un „lider puternic și respectat” și i-a lăudat în același timp politicile privind securitatea frontierelor, lupta împotriva imigrației ilegale și protejarea suveranității naționale. De asemenea, vicepreședintele JD Vance și-a anunțat recent intenția de a vizita Budapesta pentru a acorda greutate partidului lui Orbán înaintea alegerilor de luna viitoare.

Toată această susținere vine într-un moment critic, unde sondajele arată că partidul Fidesz al lui Viktor Orbán se confruntă cu cea mai dificilă campanie electorală din ultimii 16 ani. Fostul președinte american l-a mai susținut pe premierul maghiar și în alegerile din 2022, atunci când șeful de la Budapesta a fost printre puținii europeni care l-au susținut pe Trump în campaniile sale prezidențiale.

