Olga Borșcevschi
22 dec. 2025, 18:39, Știri externe
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu pentru publicația britanică UnHerd că au fost înregistrate progrese în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, însă nu există garanții că se va ajunge la un acord de pace.

„Cred că am făcut progrese, dar în acest moment nu pot spune cu încredere că vom ajunge la o soluție pașnică. Există șanse bune să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim”, a spus Vance.

Potrivit lui vicepreședintelui SUA, negocierile se desfășoară pe trei subiecte dificile: Ucraina, Rusia și Europa, fiecare având propriile priorități și linii roșii.

Vance a vorbit despre o schimbare importantă în dinamica discuțiilor: „Progresul pe care simt că l-am făcut este că toate problemele sunt pe masă, discutate deschis. În etapele anterioare exista mai multă ambiguitate”.

Concesiile teritoriale rămân principalul obstacol, Vance indicând în special cererile Kremlinului privind controlul asupra estului Ucrainei.

„Cred că rușii își doresc cu adevărat controlul asupra Donețkului. Ucrainenii văd asta ca pe un risc major de securitate, chiar dacă, în privat, unii dintre ei admit că în cele din urmă ar putea pierde Donetsk – fie în 12 luni, fie peste mai mult timp”, a adăugta Vance.

