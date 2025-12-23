Prima pagină » Știri externe » Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți

Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți

Olga Borșcevschi
23 dec. 2025, 13:28, Știri externe
În noaptea de 23 decembrie, forțele ruse au lansat un atac „masiv” asupra infrastructurii critice a Ucrainei, folosind peste 600 de drone și zeci de rachete. Potrivit presei ucrainene, cel puţin 2 persoane au murit, inclusiv un copil de patru ani. Atacul a provocat întreruperea de urgență a alimentării cu energie electrică în toată țara, în timp ce ucrainenii se pregătesc să sărbătorească Crăciunul, informează Reuters.

Cel mai nou atac combinat al forțelor Moscovei a lovit, cel mai puternic, facilitățile energetice din regiunile vestice, a afirmat premierul ucrainean Iulia Sviridenko, și a avut loc la câteva zile după o nouă rundă de negocieri de pace, conduse de SUA, care să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani.

Atacul de marți a ucis două persoane, inclusiv un copil de patru ani, în regiunea centrală Jîtomir, și o altă persoană, în apropierea capitalei ucrainene Kiev, unde oficialii locali au declarat că cel puțin cinci persoane au fost rănite.

„Acest bombardament rusesc transmite un semnal extrem de clar cu privire la prioritățile Rusiei”, a scris Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe X.

„Un atac înainte de Crăciun, când oamenii vor pur și simplu să fie cu familiile lor, acasă, în siguranță”, a adăugat liderul de la Kiev.

Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, au fost identificate, în total, 673 de arme de atac aerian:

  • 635 de drone de atac, de tip „Shahed” și „Gerbera” (precum și drone de alte tipuri), lansate din direcțiile Kursk, Orel, Millerovo, Briansk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, Ciauda, ​​​​Crimeea (aproximativ 400 dintre acestea sunt Shahed);
  • 3 rachete aerobalistice H-47M2 „Kinzhal” (zone de lansare – regiunea Riazan, Federația Rusă);
  • 35 de rachete de croazieră H-101, Iskander-K (zone de lansare – regiunile Vologda, Kursk, Federația Rusă).

Aproape toata Ucraina, în beznă

Operatorul rețelei electrice din Ucraina a anunțat că majoritatea regiunilor se confruntă cu întreruperi de curent ca urmare a atacului. Infrastructura critică și energetică a fost avariată în regiunile Cernihiv (nord), Liov (vest) și Odesa (sud), au transmis autoritățile locale.

Instalările energetice din regiunile vestice au fost cel mai grav afectate, iar în toată țara se implementează programe de întrerupere a curentului.

Polonia, țară membră NATO, care se învecinează cu vestul Ucrainei, a transmis că aeronave de luptă poloneze și aliate au fost desfășurate pentru a proteja spațiul aerian polonez după ce atacurile rusești au vizat zone din vestul Ucrainei, în apropierea frontierei.

„Aceste măsuri sunt de natură preventivă și au ca scop securizarea și protejarea spațiului aerian”, a transmis comandamentul operațional al Poloniei pe platforma X.

Polonia ridică de la sol avioane de luptă în timpul bombardamentelor majore cu rachete și drone rusești asupra vestului Ucrainei, de obicei atunci când se consideră că atacurile prezintă un risc sporit în apropierea frontierei cu Polonia, mai notează Reuters.

Președintele ucrainean a avertizat luni seară că se așteaptă ca Rusia să lanseze atacuri semnificative asupra țării sale de Crăciun, potrivit dpa.

Vorbind la Kiev în fața diplomaților, Zelenski a mențuinat că este în caracterul Rusiei să efectueze atacuri masive de Crăciun. El a spus că situația este dificilă din cauza lipsei sistemelor de apărare aeriană.

Ucraina sărbătorește oficial Crăciunul pe 25 decembrie, în conformitate cu practica occidentală, dar mulți creștini ucraineni continuă să respecte vechile tradiții ortodoxe și sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, la fel ca în Rusia.

Foto: Telegram

Video: Al Jazeera

