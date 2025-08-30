Volodimir Zelenski susține că asasinarea fostului președinte al Parlamentului ucrainean „a fost plănuită minuțios”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe 30 august, pe platforma X, că asasinarea lui Andrii Parubîi a fost plănuită minuțios.

Liderul ucrainean a dezvăluit public că autoritățile depun eforturi pentru a eluda cazul.

Andrii Parubîi, în vârstă de 54 ani, unul dintre liderii Revoluției Euromaidan din 2014, a fost împușcat mortal sâmbătă, la Liov, de către un bărbat neidentificat care a reușit să scape.

Potrivit procurorului general, atacatorul îmbrăcat în curier a tras cinci focuri de armă și a fugit de la locul faptei.

Zelenski a transmis condoleanțe familiei liderului revoluționar ucrainean.

Sursa Foto: Shutterstock

