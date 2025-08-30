Au apărut primele IMAGINI cu presupusul ucigaș al lui Andrii Parubîi, fostul președinte al Parlamentului din Ucraina, împușcat mortal sâmbătă

În presa din Ucraina, și pe rețelele de socializare, circulă imagini cu un livrator Glovo pe o bicicletă, despre care se spune că ar fi ucigașul lui Andrii Parubîi, fostul președinte al Parlamentului din Ucraina, împușcat mortal sâmbătă, la Liov.

„În regiunea Liov, se caută atacatorul care l-a ucis pe deputatul din partea „Solidarității Europene” și fostul președinte al Radei Supreme, Andrii Parubîi. Fotografii cu presupusul criminal sunt publicate online. Potrivit martorilor oculari, trăgătorul ar un curier al serviciului Glovo, care a ascuns arma în geantă după ce a tras cu ea. Atacatorul purta o cască neagră cu dungi galbene și mergea cu o bicicletă electrică. Poliția este la fața locului, iar zona este izolată”, relatează presa din Ucraina, care publică și fotografia cu presupusul criminal al politicianului din Ucraina.

Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov, fiind împușcat de 5 ori

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă), a fost ucis la Liov.

”Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis”, a scris Zelenski pe platforma X.

Potrivit presei din Ucraina, politicianul a fost împușcat de cinci ori, iar atacatorul era un curier care a fugit de la locul crimei.

Implicat în marile proteste din 2014

Guvernatorul Regiunii Lviv, Maksym Kozytskyi, a declarat că „autoritățile din Regiunea Lviv îl caută pe atacatorul care l-a ucis pe fostul președinte al Radei Supreme, Andrii Parubîi. Toate serviciile relevante sunt implicate. Victima a murit înainte de sosirea medicilor. Sincere condoleanțe familiei decedatului”, relatează presa din Ucraina.