Politico: Ursula von der Leyen pregătește schimbări majore pentru UE. Cele șapte teme majore ale discursului despre Starea Uniunii

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen își prezintă miercuri discursul despre Starea Uniunii. Politico dezvăluie cele șapte mari teme: climă, AI, competitivitate, migrație, apărare, comerț și restricții pentru rețelele sociale, care vor domina agenda de la Parlamentul European.

Ursula von der Leyen va urca miercuri la tribuna Parlamentului European pentru cel mai important discurs politic al său din acest an, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să-și redefinească locul într-o lume marcată de războaie, competiția economică cu Statele Unite și China, schimbări climatice tot mai vizibile și presiuni migratorii.

Potrivit Politico, șefa Comisiei Europene își va construi discursul despre Starea Uniunii în jurul a șapte mari dosare, iar unele dintre măsurile aflate în discuție ar putea schimba semnificativ politicile europene: de la triplarea efectivelor Frontex și posibila finanțare a infrastructurii de frontieră până la restricții de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale.

Discursul privind Starea Uniunii Europene (SOTEU) va începe miercuri, la ora locală 9:00 la Strasbourg, 10:00, ora României.

Va fi al șaselea asemenea discurs susținut de Ursula von der Leyen și unul dintre momentele în care președinta Comisiei poate defini prioritățile politice ale executivului european pentru perioada următoare.

De această dată, în sală se va afla și un invitat cu o puternică semnificație politică: premierul canadian Mark Carney. Prezența sa vine într-un moment în care Canada încearcă să-și consolideze relațiile cu Uniunea Europeană, pe fondul confruntării comerciale cu administrația președintelui american Donald Trump.

1. Inteligența artificială: Europa încearcă să recupereze distanța față de SUA și China

Inteligența artificială ar urma să ocupe un loc important în discurs.

Subiectul a dominat reuniunea Comisiei desfășurată la Tervuren la începutul lunii, în cadrul căreia a fost pregătită alocuțiunea. La discuții a participat și Jim Hagemann Snabe, președintele Siemens și consilier special al Comisiei pentru aplicațiile industriale ale inteligenței artificiale.

Una dintre preocupările centrale este efectul AI asupra pieței muncii.

Echipa Ursulei von der Leyen ar fi solicitat departamentelor Comisiei statistici actualizate privind numărul locurilor de muncă ce ar putea dispărea, dar și al celor care ar putea fi create odată cu extinderea inteligenței artificiale.

Pentru Bruxelles, miza este mai largă: reducerea decalajului tehnologic și economic care separă Europa de Statele Unite și China.

2. Competitivitatea: mai puțină birocrație pentru companiile europene

La doi ani de la raportul elaborat de fostul premier italian Mario Draghi privind competitivitatea Europei, von der Leyen ar urma să prezinte un bilanț al măsurilor luate de Comisie pentru relansarea economiei europene. Una dintre direcțiile pregătite este simplificarea reglementărilor.

Un înalt oficial european citat de Politico vorbește despre o „curățenie generală” în materie de reglementare și despre introducerea principiului „simplității încă din faza de concepere”.

Clima și migrația, două dintre marile dosare pregătite de von der Leyen

3. Clima: Europa se pregătește pentru o realitate mai dură

După o vară marcată de incendii de vegetație, secetă și râuri cu debite puternic diminuate, adaptarea la schimbările climatice ar urma să ocupe un loc central în discursul de la Strasbourg.

Comisia pregătește deja un pachet pentru creșterea rezilienței climatice a Europei, programat pentru sfârșitul lunii octombrie.

Printre măsurile analizate se află elaborarea unui scenariu climatic comun, menit să stabilească tipurile de condiții pentru care statele membre trebuie să se pregătească, precum și realizarea periodică a unor evaluări ale riscurilor.

Comisarul european pentru climă susține că reziliența trebuie introdusă în întregul proces decizional. Planificarea trebuie să fie „integrată” în politicile europene și naționale, a declarat Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, pentru Politico.

În practică, riscurile climatice ar urma să fie luate în calcul încă din etapa în care sunt planificate investițiile în infrastructură sau noile reglementări.

Discursul ar putea conține și referiri la securitatea resurselor de apă și economia circulară.

Von der Leyen trebuie, în același timp, să apere obiectivul european privind reducerea emisiilor până în 2040, în condițiile presiunilor venite din partea industriei și a unor guverne pentru limitarea costurilor economice ale tranziției verzi.

4. Migrația: Frontex ar putea ajunge la 30.000 de oameni

Migrația se anunță unul dintre cele mai sensibile puncte ale discursului. Subiectul revine în prim-plan după criza din Ceuta, unde intrarea a zeci de mii de migranți pe teritoriul spaniol a produs efecte politice în întreaga Uniune.

Potrivit informațiilor obținute de Politico, von der Leyen ar urma să ceară consolidarea masivă a Frontex. Una dintre variante presupune triplarea efectivelor europene de frontieră și de coastă la 30.000 de persoane, față de aproximativ 7.800 în prezent.

Este analizată și extinderea mandatului Frontex, astfel încât agenția să poată participa la funcționarea centrelor de returnare din țări din afara Uniunii Europene.

O schimbare și mai importantă ar putea apărea în privința infrastructurii de frontieră.

Doi oficiali citați de Politico susțin că von der Leyen ar putea deschide calea pentru utilizarea fondurilor europene la finanțarea infrastructurii de protecție a frontierelor, inclusiv a gardurilor.

O altă variantă analizată este folosirea banilor UE pentru sprijinirea statelor membre care finanțează centre de returnare în afara Uniunii.

Cea mai controversată propunere aflată în discuție ar fi însă crearea unui cadru european pentru situațiile de presiune migratorie masivă. În asemenea circumstanțe, anumite norme privind azilul ar putea fi suspendate temporar, iar procedurile de returnare accelerate.

Aceste măsuri sunt, potrivit informațiilor Politico, variante analizate înaintea discursului și nu trebuie considerate decizii deja adoptate de Comisia Europeană.

5. Comerț: Bruxelles-ul caută alternative pentru reducerea dependențelor

China va fi un alt dosar urmărit atent, chiar dacă Beijingul nu ar urma să primească aceeași atenție ca în discursurile precedente.

În 2023, von der Leyen a folosit discursul despre Starea Uniunii pentru a anunța investigația europeană privind subvențiile acordate producătorilor chinezi de automobile electrice. Decizia a provocat ulterior reacții din partea Beijingului, inclusiv măsuri care au vizat exporturi europene precum carnea de porc și coniacul.

De această dată, potrivit unui oficial citat de Politico, nu este pregătită anunțarea unei noi anchete împotriva Chinei. Von der Leyen ar urma, în schimb, să insiste asupra diversificării relațiilor comerciale ale Uniunii și reducerii dependențelor strategice.

Apărarea, Arctica și protejarea copiilor de rețelele sociale

6. Apărare: UE își mută atenția și spre Arctica

Securitatea și apărarea vor ocupa un spațiu important în discurs, înaintea prezentării noii Strategii de securitate a Uniunii Europene, așteptată la începutul lunii octombrie.

Documentul trebuia inițial prezentat după summitul NATO de la Ankara din iulie, însă lansarea sa a fost amânată. Von der Leyen ar putea folosi discursul pentru a prezenta în avanpremieră unele dintre prioritățile strategiei.

În paralel, Comisia pregătește o nouă politică pentru Arctica, programată pentru 20 octombrie și redenumită „Strategia privind vecinătatea nordică și Arctica”.

Subiectul capătă o semnificație suplimentară după vizita recentă a Ursulei von der Leyen în Groenlanda. Europa dorește să se „implice mai mult în Arctica”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Prezența premierului canadian Mark Carney la Strasbourg alimentează și așteptările privind o posibilă inițiativă comună UE-Canada pentru securitatea regiunii arctice.

„Securitatea și apărarea sunt întotdeauna punctul ei forte”, a declarat oficialul european, sub protecția anonimatului.

7. Rețelele sociale: restricții de vârstă pentru copii

Una dintre puținele direcții pe care von der Leyen a confirmat deja că intenționează să le abordeze privește accesul minorilor la rețelele sociale.

Președinta Comisiei urmează să prezinte planurile privind introducerea unor restricții de vârstă, în timp ce o propunere legislativă ar putea apărea în aceeași perioadă.

Statele membre nu au ajuns încă la un acord privind limita de vârstă. Comisia urmează să prezinte joi o nouă legislație europeană pentru protecția copiilor, denumită EU KIDS Act.

Proiectul ar prevedea un sistem gradual pentru accesul la rețelele sociale, cu supraveghere parentală înaintea vârstei de 15 ani. Restricțiile ar putea depăși platformele sociale și ar putea viza inclusiv serviciile de gaming și chatbot-urile bazate pe inteligență artificială.