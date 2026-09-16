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Ponta susține că Guvernul nu va face nimic să rezolve problemele reale ale oierilor

Ponta susține că Guvernul nu va face nimic să rezolve problemele reale ale oierilor
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Victor Ponta susține că Guvernul României nu va face nimic să rezolve problemele reale ale oierilor. Vă reamintim că protestul a fost reluat azi, 16 septembrie 2026, în Piața Victoriei, iar Gândul vă ține la curent AICI cu toate informațiile.

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta a susținut că guvernanții nu vor lua decizii pentru a rezolva problemele reale ale ciobanilor veniți la București pentru a protesta. Victor Ponta susține că protestul oierilor a fost deturnat de manifestanți violenți și că problemele fermierilor au fost ulterior ignorate în spațiul public. El cere Guvernului să găsească soluții pentru deblocarea exporturilor de ovine. Ponta afirmă că această măsură ar răspunde principalei probleme invocate de oieri.

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Mesajul lui Victor Ponta. Sursă foto: Facebook

„Protestatarii politici și violenți au deturnat ieri, la prânz, în Piață, protestul oierilor. După aceea, seara, la televizor, propaganda #Rezist, care susține Guvernul USR-Bolojan, a îngropat cu totul problemele reale ale oierilor.

Până de curând, România era a doua țară din Uniunea Europeană după efectivul de ovine. Exporturile noastre aduceau bani în România, generau venituri din taxe și ofereau locuri de muncă multor oameni – într-o economie care se prăbușește. Brusc, întregul mecanism s-a blocat.

Dincolo de măsurile legale absolut necesare și firești împotriva celor violenți (incidente de acest fel am mai avut și am mai văzut în România) –, Guvernul trebuie să găsească o soluție pentru deblocarea exporturilor de ovine, adică pentru cauza protestelor oierilor. Dar Guvernul nu face nimic. Iar mecanismul său de propagandă a primit „ordin pe unitate” să folosească incidentele de ieri în lupta oarbă cu susținătorii lui Călin Georgescu”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

Victor Ponta susține că Guvernul nu va rezolva problemele oierilor

În continuare, fostul premier al României a notat două situații care ar putea avea loc, în urma acestui fapt. În primul rând, Ponta susține că, „din incompetență”, guvernanții nu vor face nimic pentru a ajuta unul dintre sectoarele importante ale zootehniei românești. În al doilea rând, el spune că popularitatea lui Călin Georgescu nu va fi diminuată de „atacurile televizate și online ale propagandei #Rezist”.

„1. Din incompetență, Guvernul nu va face nimic pentru a ajuta un sector important al zootehniei românești. Vom asista, cu mâinile încrucișate, la distrugerea a încă ceva din puținul economic care a mai funcționa în România.

2. Toate atacurile televizate și online ale propagandei #Rezist nu vor diminua popularitatea lui Călin Georgescu. Dimpotrivă, combinate cu inacțiunea absolut aberantă a președintelui Dan – (care, după patru luni, încă nu desemnează un prim-ministru) –, îi vor convinge pe și mai mulți oameni că este nevoie de un lider „cu mână de fier”, care să ne scoată din mlaștina actuală.

Ticăloșia propagandei este depășită doar de prostia ei. Dar prețul plătit de români devine, pe zi ce trece, tot mai mare”, a notat Victor Ponta.

Sursă foto: Facebook/Gândul

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