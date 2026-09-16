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EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Se pregătește “Dinamo de Europa”!

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Se pregătește “Dinamo de Europa”!
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„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Echipa merge “ceas”, iar Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre planurile conducerii dinamoviste!

Venim cu explicații despre felul în care șefii au schimbat strategia clubului și pașii făcuți în această direcție. Vedem de ce toată lumea de la club refuză să vorbească despre titlu.

Vești de ultimă oră despre “visul dinamoviștilor”! Ce se mai întâmplă acum cu stadionul.

Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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