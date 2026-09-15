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Parlamentul European a adoptat „Scutul pentru Democrație” împotriva dezinformării. Rusia este văzută ca principalul stat ostil

Parlamentul European a adoptat „Scutul pentru Democrație” împotriva dezinformării. Rusia este văzută ca principalul stat ostil
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Parlamentul European a votat marți un raport privind „Scutul pentru Democrație”, menit să consolideze protecția Uniunii Europene în fața dezinformării, a atacurilor hibride și a ingerințelor din partea statelor ostile. Acest document, elaborat de Comisia parlamentară specială pentru Scutul european pentru democrație (EUDS), a fost adoptat în sesiune plenară cu 420 de voturi pentru și 220 de voturi împotrivă.

Raportul votat de Parlamentul European marți identifică Rusia ca fiind sursa majoră a amenințărilor hibride la adresa integrității democratice a UE. De asemenea, europarlamentarii au subliniat că acțiunile Moscovei nu mai vizează doar infrastructura critică, ci încearcă să destabilizeze societățile europene prin intermediul rețelelor de boți, atacuri cibernetice, deepfake-uri, spionaj, sabotaje fizice și finanțări politice ascunse. Mai mult, au fost raportate și acțiuni similare orchestrate de Belarus, China, Iran și Coreea de Nord.

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UE vrea un răspuns centralizat împotriva Rusiei

Pentru a pune capăt abordării actuale fragmentate, în care statele membre ale UE încearcă să se apere pe cont propriu, textul susține crearea unui Centru european pentru reziliența democratică. Acesta urmează să funcționeze ca o entitate independentă de excelență, cu un mandat, buget și capacități operaționale clare. Acest nou organism urmează să coordoneze acțiunile de combatere a manipulării informațiilor și a dezinformării la nivelul întregului bloc comunitar, dar și să centralizeze toate instrumentele UE existente într-o singură structură puternică.

Eurodeputații cer extinderea sancțiunilor nu doar împotriva celor care creează campanii de dezinformare, ci și împotriva entităților sau persoanelor care le facilitează ori ajută la eludarea restricțiilor actuale. De asemenea, aceștia doresc măsuri mult mai stricte pentru rețelele sociale și investigarea modului în care algoritmii propagă conținutul manipulator.

Documentul solicită, de asemenea, Comisiei să evite întârzierile în investigații și să impună sancțiuni dure pentru încălcările persistente ale platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari. Numai în acest an, Bruxelles-ul a amendat AliExpress cu 550 de milioane de euro pentru încălcarea DSA și Google cu 890 de milioane de euro pentru două încălcări ale DMA.

„Parlamentul European a solicitat astăzi acțiuni agresive pentru apărarea libertăților noastre democratice”, a precizat Alexandre Alaphilippe, director executiv, EU DisinfoLab.

În mod specific, raportul face trimitere și la vulnerabilitățile spațiului informațional european. În acest sens, europarlamentarii au solicitat Comisiei Europene să finalizeze investigația privind modul în care platformele TikTok, Meta sau X au respectat legislația europeană, în speță Digital Services Act, în contextul alegerilor din țările europene, unde s-au semnalat mai multe campanii de manipulare.

Scutul pentru democrație propune și un pachet de asistență specifică prin intermediul delegațiilor UE și al misiunilor de securitate pentru țările candidate precum Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Balcanii de Vest, care sunt expuse direct războiului informațional al Rusiei.

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