Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan nu suflă un cuvânt despre drama oierilor, provocată de Comisia Europeană

În Pastila sa editorială de miercuri, 16 septembrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că președintele Nicușor Dan „nu suflă un cuvânt despre drama oierilor, provocată de Comisia Europeană”.

„Marți, 15 septembrie, un protest al oierilor din Piața Victoriei a degenerat în confruntări violente cu jandarmii. Mă număr printre cei care nici măcar n-au tresărit la aceste violențe. Și nu pentru că aș fi de acord cu ele și pentru că în întreaga Europă protestele fermierilor sunt marcate de violențe.

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Nu mai departe, fermierii din întreaga Europă au mers la Bruxelles când, înainte de aprobarea acordului Mercosur, aproape că au făcut dezastru în Bruxelles printr-un protest de o rară violență.

În același timp, în Franța, de exemplu, până și un meci de fotbal al naționalei poate să se transforme sau are drept efect proteste de o rară violență, proteste, mișcări de bucurie, de asemenea, violente. Pentru aceasta, autoritățile de ordine, care de asta iau bani, și mai ales șefii forțelor de ordine, cum ar fi la noi jandarmii, trebuie să se bată cu demonstranții.

Adică învață la școală sau unde o fi, învață din cazarmă să blocheze sau să contracareze aceste violențe. Iar luarea în serios a revendicărilor oierilor din România, care au protestat ieri, a fost, ca să fiu așa, deschis, de treabă în raport cu ceea ce li se întâmplă. Ei au venit cu o listă de 16 revendicări, printre care cea mai importantă este posibilitatea ca ei să exporte. Bogdan Iacob, în „Politic”, și-a făcut o radiografie a acestei drame naționale, ridicate de interzicerea exportului de oi vii.

Totul a început în 2025, când un caz de nu știu ce boală a apărut în Bihor. A dat posibilitatea, ca să zic așa, Comisiei Europene să interzică exporturile de oi vii din România, dar numai din zonele unde se spune că ar fi focare. Dar, pe 17 iunie, Comisia Europeană a interzis, până la 31/12/2026, exportul oilor vii din întreaga țară, din întreaga Românie.

Indiferent că într-o zonă e sau nu e focar, România s-a aflat pe primul loc la exportul de oi în Uniunea Europeană. A fost una dintre cele mai rentabile investiții și, sigur, cu consecințe și din punct de vedere economic. Ministrul Agriculturii, Tánczos Barna, le-a tot făgăduit fermierilor, în diferitele întâlniri, că va face în așa fel încât Comisia Europeană să renunțe măcar la această interzicere totală.

Sunt 16 revendicări și, repet, este o situație dramatică. La dramatismul acestei situații, dacă ne raportăm la fermierii români și îi raportăm pe aceștia la alți fermieri din alte țări, au fost chiar de treabă.

Bun. În aceste condiții, am rămas stupefiat de reacția unuia care se spune că este președintele României, el fiind Nicușor Dan. Nicușor Dan a reacționat printr-un text în care a condamnat violențele. Evident, s-a ușurat cu un sindrom pe care îl are el, cel în legătură cu rețelele sociale.

El are o boală cu rețelele sociale, că acolo este făcut pulbere, pentru că la multe televiziuni și instituții de presă sunt pro-Nicușor Dan. Nicușor Dan n-a suflat un cuvânt despre această nenorocire întruchipată de decizia Uniunii Europene. De ce n-a suflat un cuvânt despre revendicări?

Hai să zicem, în primul rând, că intervenția sa trebuia să fie în legătură cu revendicările. Sigur, condamnând, dar, pe de o parte, a exagerat dramatic, ridicând la nivel de național ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei și, în același timp, a dovedit incapacitatea sa de a înțelege problemele poporului român.

El trebuia să abordeze această chestiune a interdicției din partea Uniunii Europene și să se pronunțe. Și mai ales că el este cel care reprezintă România în Consiliul European, s-a dovedit încă o dată total inadecvat la funcția de președinte”, spune Ion Cristoiu.