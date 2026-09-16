Fermierii din Bihor au ajuns în pragul falimentului din cauza secetei prelungite. Agricultorii sunt acum nevoiți să cumpere cereale pentru a-și plăti arendele, după ce au înregistrat pierderi consierabile pe cele 40.000 de hectare. Porumbul a fost calamitat.

Deși în unele zone încă poate fi recoltat porumbul, producția a scăzut sub 10% din cea a unui an normal, din pricipa secetei. Gheorghe Beltechi, unul dintre fermierii afectați, lucrează 1.000 de hectare de teren în Mădăras. Însă, seceta i-a făcut o pagubă totală.

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„Nu s-a făcut nimic. Se strânge lațul și n-are nimeni nicio soluție”, spune fermierul Gheorghe Beltechi, arată Ebihoreanul.ro.

Seceta persistă încă din primăvară și s-a agravat treptat. În mai, Observatorul European al Secetei a semnalat înrăutățirea situației. În iunie, Comisia Europeană a avertizat că solul din vestul României și Ungaria rămăsese cu rezerve reduse de apă. Valurile de căldură din iulie 2026 au accentuat fenomenul.

În zona Oradei s-au înregistrat vara doar 3,8 l/mp de precipitații, cu 94% sub normalul climatic. Temperaturile au urcat până la 37,9°C. Seceta a afectat grav culturile. Un fermier din zona Salonta spune că terenul s-a crăpat atât de mult încât trei vaci și-au rănit picioarele.

„N-am mai pățit așa ceva. În ultima lună trei vaci și-au scrântit picioarele după ce copitele le-au intrat în crăpături”, a spus un fermier din zona Salonta.

Pierderi peste estimări, iar fermierii și-au asumat plata arendei

Fermierii din Bihor se așteptau la un an slab, dar pierderile au depășit estimările. Suprafața cultivată cu porumb a scăzut de la 70.000 la 40.000 de hectare. La începutul lunii septembrie, Direcția Agricolă estima pierderi de aproape 100%. Greul pentru fermieri abia începe, căci și-au asumat plata arendei în produse.

Prețul porumbului livrat în Portul Constanța a crescut semnificativ într-un an. În octombrie 2025, tona costa 179-185 de euro. La începutul lui septembrie 2026, prețul a ajuns la 229 de euro, cu până la 28% mai mult.

Agricultorul Gheorghe Beltechi spune că porumbul a fost compromis în totalitate, iar floarea-soarelui în proporție de 70%. Pierderile la porumb ajung la aproximativ 4.000 de lei pe hectar. Suma include cheltuielile pentru sămânță, lucrări agricole, tratamente, motorină și salarii.

„Banii s-au dus și n-avem absolut nimic. Va trebui să cumpăr porumb din altă parte. Ca să închid anul acesta mi-ar mai trebui 2 milioane de lei, bani pe care nu-i am. Dacă statul ar interveni cu un cadru legislativ de reeșalonare, să nu te execute, ți-ai putea reveni”, a spus agricultorul.

Ministerul Agriculturii și organizațiile fermierilor au poziții diferite privind despăgubirile pentru anul trecut. Tánczos Barna a anunțat cel mult 100 de lei pe hectar. Alianța pentru Agricultură și Cooperare cere 523 de lei pe hectar.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ