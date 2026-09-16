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Meteorologii anunță temperaturi de 30 de grade, dar și cod galben de ceață. ANM, noi informații pentru Gândul

Meteorologii anunță temperaturi de 30 de grade, dar și cod galben de ceață. ANM, noi informații pentru Gândul
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Toamna își intră în drepturi, încetul cu încetul, iar ceața începe să fie o constantă a dimineților, în multe zone ale României. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), județele Harghita, Botoșani și Bacău s-au confruntat cu vizibilitate redusă la primele ore.

De altfel, meteorologii au emis și coduri galbene – vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m -, valabile până la ora 09:00 a zilei de miercuri. Ulterior, a mai fost emis un cod galben, tot pentru ceață, valabil până azi la ora 11:00. Județele vizate – Botoșani, Suceava, Neamț și Iași.

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Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de miercuri, 16 septembrie 2026.

Din punct de vedere termic, astăzi vorbim de valori apropiate de mediile multianuale în partea de sud-est a teritoriului.

  • În rest, vremea va deveni ușor mai caldă decât în mod obișnuit.
  • Asta va presupune după-amiază temperaturi maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. 
  • Cele mai mari valori le așteptăm partea de sud-vestul a Olteniei.
  • De asemenea, vom avea un cer variabil.

În a doua parte a zilei, după-amiaza și seara, ne așteptăm și la înnorări temporare și ploi slabe cantitativ. Vor apărea pe arii restrânse în Carpații Orientali, în cei Meridionali, dar și în dealurile subcarpatice ale Munteniei. Va ploua, cu totul izolat, și în Moldova și Dobrogea,.

Vântul va sufla cel mult slab și moderat. Pentru Capitală, o vreme frumoasă, un cer mai mult senin, cu valuri termice apropiate de normalul perioadei. Maxima va fi de 26-27 de grade. Vântul va sufla cel mult până la moderat”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România la ora 08:00

În ceea ce privește temperaturile, Gândul prezintă și harta publicată de ANM la ora 08:00.

Cea mai scăzută temperatură a dimineții s-a înregistrat, ca și ieri, la Miercurea Ciuc, acolo unde termometrele au arătat doar 4 grade Celsius și a fost ceață.

  • La ora 08:00, în București au fost 11 grade Celsius, iar cerul era senin.

Sursa – ANM

  • Cea mai ridicată temperatură – 16 grade – s-a înregistrat la Sulina, Constanța și Brăila.
  • Au fost 11 grade la Timișoara și Arad, iar orădenii au avut parte de 14 grade în această dimineață.
  • La Suceava și Botoșani au fost 10 grade. Au fost 12 grade la Iași și 10 grade la Vaslui.

Conform informațiilor furnizate de ANM, nu a plouat în nicio zonă a României.

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