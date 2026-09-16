Satul din România în care o casă cu 2 camere costă 5.500 de euro. Există și o condiție.

Satul din România în care o casă cu 2 camere costă 5.500 de euro

Construcția cu două camere are 30 metri pătrați, iar prețul este negociabil dacă viitorul proprietar se ocupă singur de demontarea ei.

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Casa se află în Runcu, unul din satele din Gorj cunoscute pentru gospodăriile tradiționale din zona de sub munte.

Construcția este una veche, din lemn și a fost ridicată folosind cuie de lemn.

Casa este însă în paragină și nu este o locuință în care cumpărătorul se poate muta.

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Proprietarul cere 5.500 de euro, cu mențiunea că prețul este negociabil dacă persoana care o cumpără se ocupă de demontare.

Există și varianta în care demontarea și numerotarea elementelor sunt făcute de vânzător, dar în acest caz prețul urmează să fie stabilit separat, relevă anunțul de vânzare.

Casa are două camere și aproximativ 30 de metri pătrați și se vinde nemobilată și neutilată.

Practic, anunțul se adresează mai degrabă cuiva interesat să recupereze și să renoveze o casă tradițională din lemn, decât unui cumpărător care caută o casă în care să se mute imediat.

Sursa foto: Olx