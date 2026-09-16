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Zelenski anunță că se va întâlni cu Macron și Trump la New York. Reluarea negocierile directe cu Rusia, miza centrală a Kievului

Zelenski anunță că se va întâlni cu Macron și Trump la New York. Reluarea negocierile directe cu Rusia, miza centrală a Kievului
Reuters: Volodimir Zelenski vrea o soluție diplomatică pentru încheierea războiului din Ucraina. Kievul ar putea accepta prezența de trupe străine
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Volodimir Zelenski anunță că se va întâlni „în curând” cu Emmanuel Macron la Adunarea Generală a ONU de la New York, unde intenționează să discute și cu Donald Trump. Kievul speră la reluarea negocierilor directe cu Rusia, înaintea iernii.

Zelenski pregătește o nouă rundă diplomatică la cel mai înalt nivel, la New York, într-un moment în care Statele Unite încearcă să deblocheze negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina.

Volodimir Zelenski – Foto: Danylo Antoniuk / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Președintele ucrainean a anunțat că a convenit cu Emmanuel Macron să se întâlnească în marja Adunării Generale a ONU, după o discuție telefonică în care cei doi au analizat „stadiul procesului diplomatic”. Tot la New York, Zelenski intenționează să aibă o întâlnire cu Donald Trump, în timp ce Kievul speră ca negocierile directe cu Rusia să poată fi reluate chiar în această lună, scrie cgtn.com.

„Emmanuel și cu mine am convenit să ne întâlnim în curând în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, într-un mesaj publicat pe X.

Discuția cu Macron a vizat în principal eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Zelenski a precizat că a analizat în detaliu cu președintele francez „stadiul procesului diplomatic”, precum și „măsurile avute în vedere” pentru continuarea acestuia.

Întâlnirea de la New York ar urma astfel să ofere celor doi lideri ocazia de a coordona pozițiile Kievului și Parisului într-o perioadă în care diplomația privind războiul din Ucraina încearcă din nou să capete tracțiune.

Zelenski vrea să se întâlnească și cu Donald Trump la New York

Agenda președintelui ucrainean din Statele Unite ar urma să includă și o întâlnire mult mai importantă pentru evoluția negocierilor: cea cu Donald Trump.

Donald Trump și Volodimir Zelenski – Foto: Profimedia images

Zelenski anunțase anterior, după vizitele emisarilor americani la Moscova și Kiev, că intenționează să discute cu președintele Statelor Unite la New York, la sfârșitul lunii septembrie.

Washingtonul încearcă să relanseze eforturile de mediere pentru găsirea unei soluții la război, după ce procesul diplomatic a rămas blocat de la începutul anului.

Liderii europeni nu participă direct la negocierile conduse de Statele Unite, ceea ce face ca discuțiile bilaterale purtate de Zelenski cu Macron și ceilalți aliați europeni să capete o importanță suplimentară pentru coordonarea pozițiilor înaintea etapelor decisive.

Kievul urmărește în special condițiile în care ar putea fi reluat dialogul direct cu Moscova și garanțiile care ar însoți o eventuală înțelegere.

Kievul speră la negocieri directe cu Rusia încă din septembrie

Zelenski a declarat că mizează pe posibilitatea reluării negocierilor directe dintre Ucraina și Rusia chiar în cursul acestei luni, după alegerile legislative ruse programate în perioada 18-20 septembrie.

Deocamdată, însă, nu există un acord public între Moscova și Kiev privind data unei asemenea reuniuni. Kremlinul a transmis că nu exclude organizarea unei noi runde de discuții, dar a indicat luna octombrie drept un posibil moment pentru o întâlnire.

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