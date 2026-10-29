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După înlăturarea lui Vučić, tinerii din Serbia vor „curățenie totală”. Studenții au cerut demisia comandanților poliției și a șefilor serviciilor secrete. Prima demisie, directorul radio-televiziunii de stat, Manja Grčić

După înlăturarea lui Vučić, tinerii din Serbia vor „curățenie totală”. Studenții au cerut demisia comandanților poliției și a șefilor serviciilor secrete. Prima demisie, directorul radio-televiziunii de stat, Manja Grčić
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Deși alegerile parlamentare anticipate din Serbia s-au finalizat, iar partidul fostului președinte Aleksandar Vučić a fost îndepărtat de la putere, tensiunile și manifestațiile continuă pe străzile Belgradului deoarece mișcarea studenților dorește acum demantelarea completă a vechiului sistem politic.

„Lista Studenților”, o platformă politică formată din tineri, dar care a inclus candidați din diverse pături sociale, a obținut peste 52% din voturi la alegeri și a obținut 140 de mandate din cele 250 ale Parlamentului, asigurându-și o majoritate confortabilă.

Mișcarea de protest condusă de studenți a cerut joi demisia unor personalități publice importante și anchete privind presupusele cazuri de corupție din timpul mandatului lui Vučić, scrie Reuters.

Într-o conferință de presă desfășurată într-un parc din fața clădirii parlamentului, reprezentanții studenților au cerut demisia comandanților poliției, a oficialilor din cadrul agențiilor de securitate a statului și de informații militare, precum și a procurorilor de stat.

De asemenea, aceștia au cerut redeschiderea sau accelerarea anchetelor legate de acțiunile guvernului lui Vučić, inclusiv prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad din 2024, care a ucis 16 persoane și a declanșat mișcarea de protest studențească.

„Solicităm un audit imediat al stării actuale a instituțiilor publice, ministerelor, întreprinderilor publice, companiei de energie electrică EPS și fondurilor statului, inclusiv finanțele, contractele, achizițiile publice și obligațiile asumate”, a declarat Filip Ubović, un student activist.

Într-un caz de mare amploare, procurorii susțin că înalți oficiali guvernamentali, inclusiv ministrul culturii, Nikola Selaković, au falsificat documente pentru a elimina ilegal statutul de protecție al fostului cartier general al armatei iugoslave din centrul Belgradului, pe care ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, dorea să-l transforme într-un complex hotelier de lux.

„Lista Studenților… solicită urgent ca Procurorul Suprem să se asigure că toate birourile procuraturii acționează în mod legal, imparțial și rapid în cazurile care au atras atenția publică semnificativă”, a declarat Jovan Vujičić, profesor asistent la Facultatea de Drept a Universității din Kragujevac, care va intra în parlament pentru Lista Studenților.

Apelul studenților din Serbia vine la doar o zi distanță după ce directoarea televiziunii de stat RTS, Manja Grčić, aliată a lui Aleksandar Vučić, a demisionat. Aceasta a declarat că este conștientă de faptul că în rândul unei părți a populației, menținerea sa în funcție este văzută ca „un obstacol în calea schimbării”.

Mirjana Nikolic, profesoară și rector al Universității de Arte din Belgrad, care va intra și ea în parlament, a propus un consiliu de administrație temporar la RTS pentru a „asigura continuitatea operațiunilor, independența editorială și protecția jurnaliștilor”.

La începutul acestei săptămâni, protestatarii au luat cu asalt sediile unor televiziuni private pro-guvernamentale precum Informer TV și Pink TV, acuzate de ani de zile de propagandă, dezinformare și protejarea regimului Vucic. Protestatarii au cerut demisia șefilor acestor trusturi și a membrilor Consiliului de Reglementare în Audiovizual.

Comentarii 1
  • Vasîle Ilîe

    Trist pentru planeta ca niste putoi manipulati prin telefon au ajuns sa ceara ei demisi. Ce ma? Duceti-va ma la scoala ca nu stiti nici care e capitala Italiei unii dintre voi! Nici toata mustata sub nas nu o aveti crescuta.

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