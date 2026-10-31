Schimbare majoră de strategie la Phenian. Kim Jong Un vrea „superioritate absolută” prin drone stealth și inteligență artificială pe câmpul de luptă. Coreea de Nord vrea să aplice lecțiile învățate în Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong Un, aflat la expoziția militară „Unnamed Aeronautical Technology Development-2026” de la Phenian, a cerut obținerea unei „superiorități absolute” în războiul cu drone. Acest eveniment a marcat o schimbare de strategie majoră pentru liderul Coreei de Nord, care a început să pună accent mai mare pe inteligența artificială și pe tehnologia stealth în centrul ambițiilor sale militare.

„Forța este pace, iar pacea este garantată doar de putere”, a spus Kim, potrivit presei nord-coreene.

Phenianul a prezentat o dronă de mari dimensiuni, cu o formă aerodinamică optimizată pentru tehnologia stealth, similară cu platformele grele folosite de SUA sau China. De asemenea, Kim Jong Un a ordonat integrarea sistemelor cu inteligență artificială în noile armamente astfel încât dronele să opereze cu un grad înalt de autonomie pe câmpul de luptă.

Pe lângă dronele mari de recunoaștere, au fost testate și zeci de drone kamikaze. Acestea au fost filmate în timp ce distrugeau cu precizie machetele unor vehicule militare și posturi de pază sud-coreene.

Unele dintre aceste drone mici folosite în demonstrații par să utilizeze sisteme avansate de rezistență la bruiajul electronic, cum ar fi ghidajul prin cablu de fibră optică, o inovație inspirată de pe frontul din Ucraina.

Kim și-a îndemnat oamenii de știință să producă „rezultate miraculoase” în tehnologia dronelor și inteligența artificială militară (AI), subliniind că transformarea armelor fără pilot în arme mai inteligente și mai capabile de luptă rămâne prioritatea principală în modernizarea forțelor armate.

Cooperarea militară strânsă între Rusia și Coreea de Nord, inclusiv trimiterea recentă de trupe nord-coreene în războiul din Ucraina, a deschis calea unui schimb direct de expertiză între cele două state. Phenianul folosește parteneriatul cu Moscova pentru a învăța lecții tactice în timp real despre modul în care dronele ieftine pot satura și distruge sisteme defensive scumpe.

În ciuda expoziției cu care s-a fălit liderul nord-coreean, producția de drone de ultimă generație care să folosească tehnologie stealth și inteligență artificială este puțin probabilă, deoarece este nevoie de semiconductori de înaltă performanță. Din cauza sancțiunilor internaționale severe, Phenianul trebuie să se bazeze pe rețele de contrabandă sau pe importuri din Rusia și China pentru a-și procura componentele electronice de bază.