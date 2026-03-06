Prima pagină » Știri externe » WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului

WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului

Mihai Tănase
06 mart. 2026, 10:55, Știri externe
WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului
Foto: Freepik.com - Imagine cu rol ilustrativ

Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene de miliarde de dolari pentru a limita accesul Teheranului la valută și comerț global, pe fondul conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran.

Emiratele Arabe Unite analizează posibilitatea înghețării unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari, o măsură care ar putea limita accesul Teheranului la valută străină și la rețelele de comerț internațional, scrie The Wall Street Journal, care citează oficiali familiarizați cu discuțiile din interiorul guvernului de la Abu Dhabi.

Potrivit publicației americane, autoritățile din Emiratele Arabe Unite examinează mai multe opțiuni pentru a restrânge fluxurile financiare asociate Iranului. Printre măsurile analizate se numără înghețarea activelor unor companii fantomă înregistrate în Emiratele Arabe Unite, care ar fi folosite pentru a masca activități comerciale ale Iranului.

De asemenea, autoritățile iau în calcul o represiune financiară mai amplă asupra schimburilor valutare locale, utilizate frecvent pentru transferuri de bani în afara sistemului bancar oficial. Dacă aceste măsuri vor fi adoptate, una dintre principalele ținte ar putea fi conturile asociate Corpului Gărzii Revoluționare Islamice, considerat o structură-cheie în rețeaua financiară a Iranului.

Emiratele Arabe Unite iau în calcul confiscarea unor nave comerciale iraniene

Potrivit acelorași surse, factorii de decizie din Emiratele Arabe Unite discută și posibilitatea unor acțiuni maritime directe, inclusiv confiscarea unor nave iraniene.

Discuțiile apar în contextul escaladării conflictului militar din regiune, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului. Teheranul a răspuns prin lansarea de rachete către Israel și către mai multe locații din statele din Golf care găzduiesc facilități militare americane, inclusiv asupra Emiratelor Arabe Unite.

Potrivit Wall Street Journal, oficialii Emiratelor ar fi avertizat în privat autoritățile iraniene cu privire la posibilele măsuri pe care le-ar putea lua împotriva intereselor financiare ale Teheranului, însă nu este clar când sau dacă aceste decizii vor fi implementate.

Recomandarea autorului:

Lupte în Orient, ziua 7: Atacuri masive israeliene asupra Teheranului. Trump: Invazia Iranului, o pierdere de timp. Alertă de atac cu rachete în Dubai

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
11:53
Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
ANALIZA de 10 Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
10:00
Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
ACUZAȚII Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina
09:48
Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina
ECONOMIE Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”
09:07
Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”
FLASH NEWS Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu
08:43
Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu
CONTROVERSĂ Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
08:12
Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
Cancan.ro
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Un medicament neașteptat ar putea deveni tratament pentru Alzheimer
FLASH NEWS Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”
12:14
Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”
VIDEO EXCLUSIV Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
12:12
Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
ACTUALITATE Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
11:50
Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
EDUCAȚIE Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
11:49
Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
ULTIMA ORĂ Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
11:38
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
FLASH NEWS Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
11:32
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe