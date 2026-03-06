WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului

Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene de miliarde de dolari pentru a limita accesul Teheranului la valută și comerț global, pe fondul conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran.

Emiratele Arabe Unite analizează posibilitatea înghețării unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari, o măsură care ar putea limita accesul Teheranului la valută străină și la rețelele de comerț internațional, scrie The Wall Street Journal, care citează oficiali familiarizați cu discuțiile din interiorul guvernului de la Abu Dhabi.

Potrivit publicației americane, autoritățile din Emiratele Arabe Unite examinează mai multe opțiuni pentru a restrânge fluxurile financiare asociate Iranului. Printre măsurile analizate se numără înghețarea activelor unor companii fantomă înregistrate în Emiratele Arabe Unite, care ar fi folosite pentru a masca activități comerciale ale Iranului.

De asemenea, autoritățile iau în calcul o represiune financiară mai amplă asupra schimburilor valutare locale, utilizate frecvent pentru transferuri de bani în afara sistemului bancar oficial. Dacă aceste măsuri vor fi adoptate, una dintre principalele ținte ar putea fi conturile asociate Corpului Gărzii Revoluționare Islamice, considerat o structură-cheie în rețeaua financiară a Iranului.

Emiratele Arabe Unite iau în calcul confiscarea unor nave comerciale iraniene

Potrivit acelorași surse, factorii de decizie din Emiratele Arabe Unite discută și posibilitatea unor acțiuni maritime directe, inclusiv confiscarea unor nave iraniene.

Discuțiile apar în contextul escaladării conflictului militar din regiune, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului. Teheranul a răspuns prin lansarea de rachete către Israel și către mai multe locații din statele din Golf care găzduiesc facilități militare americane, inclusiv asupra Emiratelor Arabe Unite.

Potrivit Wall Street Journal, oficialii Emiratelor ar fi avertizat în privat autoritățile iraniene cu privire la posibilele măsuri pe care le-ar putea lua împotriva intereselor financiare ale Teheranului, însă nu este clar când sau dacă aceste decizii vor fi implementate.

