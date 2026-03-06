Prima pagină » Știri externe » Trump a chemat pastorii în Biroul Oval să se roage cu el. „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea”

Trump a chemat pastorii în Biroul Oval să se roage cu el. „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea”

Olga Borșcevschi
06 mart. 2026, 13:09, Știri externe

Un grup de pastori creștini s-a adunat joi în Biroul Oval pentru a se ruga pentru președintele american Donald Trump, în timp ce campania militară americano-israeliană împotriva Iranului continuă. Momentul de rugăciune, surprins într-un videoclip distribuit de adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino, a avut ca temă principală protecția divină pentru președinte și pentru forțele armate ale SUA, relatează Euronews.

Dan Scavino a publicat joi imagini cu lideri religioși creștini reuniți în Biroul Oval pentru a se ruga pentru președintele Donald Trump, în contextul ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului. Videoclipul înfățișează un pastor care conduce momentul spiritual, invocând binecuvântarea divină și îndrumarea comandantului suprem al armatei, într-o perioadă de tensiuni militare crescute în Orientul Mijlociu.

Pastorii cer protecție divină pentru Trump

Pastorul principal, Tom Mullins, a fost surprins spunând: „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea. Doamne, Tu îl vei călăuzi în aceste vremuri dificile pe care le traversăm astăzi. Mă rog pentru harul și protecția Ta asupra lui.” 

„Ne rugăm pentru harul și protecția Ta asupra trupelor noastre și asupra tuturor bărbaților și femeilor care servesc în forțele armate și, Tată, ne rugăm să îi dai în continuare președintelui nostru puterea de care are nevoie pentru a conduce marea noastră națiune, pe măsură ce ne întoarcem la o singură națiune sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate și justiție pentru toți”, a continuat Tom Mullins rugăciunea.

Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”

Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”

