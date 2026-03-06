Trump a chemat pastorii în Biroul Oval să se roage cu el. „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea”

Un grup de pastori creștini s-a adunat joi în Biroul Oval pentru a se ruga pentru președintele american Donald Trump, în timp ce campania militară americano-israeliană împotriva Iranului continuă. Momentul de rugăciune, surprins într-un videoclip distribuit de adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino, a avut ca temă principală protecția divină pentru președinte și pentru forțele armate ale SUA, relatează Euronews.

Pastorii cer protecție divină pentru Trump

Pastorul principal, Tom Mullins, a fost surprins spunând: „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea. Doamne, Tu îl vei călăuzi în aceste vremuri dificile pe care le traversăm astăzi. Mă rog pentru harul și protecția Ta asupra lui.”

„Ne rugăm pentru harul și protecția Ta asupra trupelor noastre și asupra tuturor bărbaților și femeilor care servesc în forțele armate și, Tată, ne rugăm să îi dai în continuare președintelui nostru puterea de care are nevoie pentru a conduce marea noastră națiune, pe măsură ce ne întoarcem la o singură națiune sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate și justiție pentru toți”, a continuat Tom Mullins rugăciunea.

