Prima pagină » Știri externe » Lupte în Orient, ziua 7: Atacuri masive israeliene asupra Teheranului. Hezbollah cere evacuări la graniță. Trump: Armata iraniană e aproape distrusă

Mihai Tănase
06 mart. 2026, 07:17, Știri externe
08:15

CNAB: 28 de curse anulate vineri de la Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Compania Națională Aeroporturi București anunță că 28 de curse sunt anulate vineri de pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Iată lista zborurilor anulate de vineri:

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

1 AWG760 06.03.2026 07:00:00 D AL MAKTOUM
2 AWG761 06.03.2026 18:15:00 A AL MAKTOUM

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

3 ELY573 06.03.2026 09:45:00 A BEN GURION
4 ELY574 06.03.2026 11:00:00 D BEN GURION
5 ELY571 06.03.2026 12:05:00 A BEN GURION

COMPANIA FLYDUBAI

6 FDB1795 06.03.2026 22:05:00 A DUBAI INTL
7 FDB1796 06.03.2026 23:10:00 D DUBAI INTL

COMPANIA QATAR AIRWAYS

8 QTR219 06.03.2026 06:40:00 A HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
9 QTR220 06.03.2026 10:40:00 D DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
10 QTR221 06.03.2026 13:20:00 A DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
11 QTR222 06.03.2026 16:20:00 D HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA RYANAIR

12 RYR5101 06.03.2026 14:05:00 D QUEEN ALIA INTL
13 RYR5100 06.03.2026 20:15:00 A QUEEN ALIA INTL

COMPANIA SKY UP MT LIMITED

14 SEU6242 06.03.2026 02:50:00 A SHARM-EL-SHEIKH INTL
15 SEU6241 06.03.2026 03:50:00 D SHARM-EL-SHEIKH INTL

COMPANIA TAROM

16 ROT7701 06.03.2026 00:05:00 D QUEEN ALIA INTL
17 ROT101 06.03.2026 00:45:00 D CAIRO INTL
18 ROT167 06.03.2026 00:50:00 D BEIRUT INTL
19 ROT156 06.03.2026 03:05:00 A BEN GURION
20 ROT168 06.03.2026 06:30:00 A BEIRUT INTL
21 ROT102 06.03.2026 07:20:00 A CAIRO INTL
22 ROT7702 06.03.2026 08:00:00 A QUEEN ALIA INTL

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

23 WMT3268 06.03.2026 00:40:00 A DUBAI INTL
24 WMT3257 06.03.2026 05:15:00 D BEN GURION
25 WMT3258 06.03.2026 11:45:00 A BEN GURION
26 WMT3269 06.03.2026 13:10:00 D BEN GURION
27 WMT3267 06.03.2026 14:20:00 D DUBAI INTL
28 WMT3270 06.03.2026 19:40:00 A BEN GURION.

07:43

Trump: Iranul vrea negocieri, dar „timpul pentru un acord a trecut”

Președintele Donald Trump afirmă că Iranul încearcă să ajungă la un acord cu SUA, însă spune că momentul negocierilor a trecut. Liderul de la Casa Albă susține că armata americană și Israelul distrug rapid capacitățile militare ale Teheranului.

„Armata Statelor Unite, alături de minunații parteneri israelieni, continuă să distrugă inamicul, înainte de data planificată, la un nivel nemaivăzut. Distrugem o parte mai mare din rachetele și capacitățile cu drone în fiecare oră, așa cum nu credeam că e posibil.

La patru minute lovim un lansator și nici nu știu iranienii ce se întâmplă. În trei zile, cei de la marina iraniană au pierdut 24 de vase. Chiar multe. Echipamentele aeriene au fost distruse. Nu mai au avioane, nu mai au forțe de comunicații, nici rachete, nici lansatoare de rachete, cam 64%. În afară de asta, se descurcă bine. Ce mai rămâne? Sunt însă duri și vor să lupte.

Ne-au întrebat cum putem ajunge la un acord și le-am zis că timpul ăsta a trecut. Au trecut 47 de ani, depinde după ce calendar socotești”, a spus el.

07:39

Bilanț cutremurător: UNICEF afirmă că aproape 200 de copii au fost uciși în atacurile de sâmbăta trecută

Potrivit UNICEF, aproape 200 de copii au fost uciși în Orientul Mijlociu de la escaladarea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului din weekend.

Cel puțin 181 au fost uciși în Iran, șapte în Liban, trei în Israel și unul în Kuweit, a afirmat organizația.

„Copiii nu pornesc războaie, dar plătesc un preț inacceptabil de mare. Escaladarea militară din Orientul Mijlociu a avut deja un impact devastator asupra copiilor”, a declarat UNICEF.

În prima zi a atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, o școală de fete din Minab, în sudul Iranului, a fost lovită, ucigând cel puțin 175 de școlari, potrivit IRGC.

Anchetatorii militari americani consideră că este probabil ca forțele americane să fie responsabile pentru un aparent atac asupra unei școli de fete din Iran, care a ucis zeci de copii sâmbătă, dar nu au ajuns încă la o concluzie finală și nu au finalizat ancheta, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters.
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a recunoscut miercuri că armata americană anchetează incidentul.

07:31

Gărzile iraniene susțin că au lansat rachete asupra Tel Avivului

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran anunță o serie de lansări de rachete asupra centrului comercial din Tel Aviv, potrivit agenției de știri de stat iraniene IRNA.

„Rachetele se îndreaptă spre Tel Aviv”, afirmă IRNA, raportând o declarație a IRGC privind „un atac combinat cu rachete și drone… care vizează locații din centrul Tel Avivului”.

07:23

Trump: invazia Iranului ar fi „o pierdere de timp”, dar SUA vor influența viitorul lider

Președintele Donald Trump a declarat că o invazie terestră a Iranului nu este o opțiune eficientă pentru Statele Unite, însă a sugerat că Washingtonul va juca un rol în stabilirea viitoarei conduceri politice de la Teheran.

„Este o pierdere de timp”, a spus Trump despre aceste scenarii. „Au pierdut totul. Au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde.”

Președintele american a indicat că Statele Unite ar putea interveni în procesul de reorganizare a conducerii Iranului după conflict.

„Vrem să intrăm și să curățăm totul. Vrem ca ei să aibă un lider bun. Avem niște oameni care cred că ar face treabă bună”, a declarat Trump.

07:20

Trump afirmă că nu are „limite de timp” în ceea ce privește durata războiului cu Iranul

Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi că nu are „limite de timp” în ceea ce privește durata războiului cu Iranul.

„Nu am limite de timp pentru nimic. Vreau să termin treaba”, a declarat președintele Trump.

Șeful de la Casa Albă a declarat anterior în mod public că se așteaptă ca războiul să dureze patru-cinci săptămâni, însă aceste termene ar putea să se schimbe dacă se va confrunta cu o presiune politică crescândă pe plan intern sau dacă va decide că obiectivele sale au fost atinse.

El a detaliat miercuri pentru revista Time mai multe obiective: „Nu pot avea arme nucleare. Acestea sunt obiectivele numărul unu, doi și trei. Numărul patru, fără rachete balistice.”

Un alt obiectiv, a spus Trump, este instalarea „unei persoane raționale și sănătoase” la conducerea Iranului.

07:17

Israelul continuă bombardamentele asupra Libanului. Hezbollah cere israelienilor să părăsească zona de frontieră

Israelul a continuat bombardamentele asupra Libanului în timpul nopții, lansând o serie de atacuri aeriene de amploare în mai multe regiuni ale țării, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Al Jazeera.com.

Potrivit informațiilor din teren, au fost înregistrate numeroase lovituri aeriene în diferite zone ale Libanului, inclusiv în capitala Beirut.

Cel puțin 11 atacuri au fost raportate în suburbia sudică a orașului Beirut pe parcursul serii, unele dintre explozii fiind descrise ca extrem de puternice.

Bombardamente au fost semnalate și în Valea Bekaa, situată în estul Libanului, aproape de granița cu Siria. În paralel, atacurile au continuat și în sudul Libanului, o regiune care se află frecvent în centrul confruntărilor dintre armata israeliană și Hezbollah.

Multe dintre zonele vizate de loviturile aeriene au fost anterior incluse în ordine de evacuare emise de armata israeliană, autoritățile militare cerând populației civile să părăsească anumite regiuni înaintea operațiunilor.

În același timp, Hezbollah a emis un avertisment adresat populației din nordul Israelului.

Mesajul a fost publicat în limba ebraică pe unul dintre canalele Telegram ale organizației și le cere locuitorilor israelieni din apropierea frontierei cu Libanul să evacueze zona.

Potrivit avertismentului, israelienii ar trebui să părăsească regiunea situată pe o rază de aproximativ cinci kilometri de la frontieră, pe fondul riscului de noi atacuri în zona de conflict.

07:04

Israelul a lansat un „val de atacuri la scară largă” împotriva Teheranului

Israelul a declarat că a lansat un val de atacuri asupra Teheranului vineri dimineață, vizând „infrastructura regimului” din capitala iraniană, scrie The Guardian.

Forțele israeliene au lansat un „val de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului terorist iranian din Teheran”, se arată într-un comunicat militar.

Televiziunea de stat iraniană a raportat explozii în mai multe părți ale orașului.

Războiul din Orientul Mijlociu, declanșat de Statele Unite împreună cu Israelul împotriva Iranului, a intrat în ziua a șaptea și continuă să escaladeze, pe măsură ce noi state sunt implicate direct sau indirect în conflict. GÂNDUL vă transmite cele mai importante evenimente de pe front.

