Compania Națională Aeroporturi București anunță că 28 de curse sunt anulate vineri de pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
Iată lista zborurilor anulate de vineri:
COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.
1 AWG760 06.03.2026 07:00:00 D AL MAKTOUM
2 AWG761 06.03.2026 18:15:00 A AL MAKTOUM
COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES
3 ELY573 06.03.2026 09:45:00 A BEN GURION
4 ELY574 06.03.2026 11:00:00 D BEN GURION
5 ELY571 06.03.2026 12:05:00 A BEN GURION
COMPANIA FLYDUBAI
6 FDB1795 06.03.2026 22:05:00 A DUBAI INTL
7 FDB1796 06.03.2026 23:10:00 D DUBAI INTL
COMPANIA QATAR AIRWAYS
8 QTR219 06.03.2026 06:40:00 A HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
9 QTR220 06.03.2026 10:40:00 D DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
10 QTR221 06.03.2026 13:20:00 A DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
11 QTR222 06.03.2026 16:20:00 D HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANIA RYANAIR
12 RYR5101 06.03.2026 14:05:00 D QUEEN ALIA INTL
13 RYR5100 06.03.2026 20:15:00 A QUEEN ALIA INTL
COMPANIA SKY UP MT LIMITED
14 SEU6242 06.03.2026 02:50:00 A SHARM-EL-SHEIKH INTL
15 SEU6241 06.03.2026 03:50:00 D SHARM-EL-SHEIKH INTL
COMPANIA TAROM
16 ROT7701 06.03.2026 00:05:00 D QUEEN ALIA INTL
17 ROT101 06.03.2026 00:45:00 D CAIRO INTL
18 ROT167 06.03.2026 00:50:00 D BEIRUT INTL
19 ROT156 06.03.2026 03:05:00 A BEN GURION
20 ROT168 06.03.2026 06:30:00 A BEIRUT INTL
21 ROT102 06.03.2026 07:20:00 A CAIRO INTL
22 ROT7702 06.03.2026 08:00:00 A QUEEN ALIA INTL
COMPANIA WIZZ AIR MALTA
23 WMT3268 06.03.2026 00:40:00 A DUBAI INTL
24 WMT3257 06.03.2026 05:15:00 D BEN GURION
25 WMT3258 06.03.2026 11:45:00 A BEN GURION
26 WMT3269 06.03.2026 13:10:00 D BEN GURION
27 WMT3267 06.03.2026 14:20:00 D DUBAI INTL
28 WMT3270 06.03.2026 19:40:00 A BEN GURION.