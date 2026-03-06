Prima pagină » Știri externe » Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta

Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta

Mihai Tănase
06 mart. 2026, 11:53, Știri externe
Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
Donald Trump - Foto: Profimedia images

Deși șeful NATO, Mark Rutte, spune că există sprijin pentru ofensiva SUA împotriva Iranului, realitatea de la Bruxelles arată o Europă profund divizată. Liderii UE transmit mesaje contradictorii despre războiul inițiat de Donald Trump, se arată într-o analiză The Telegraph.

Declarațiile optimiste ale șefului NATO, Mark Rutte, potrivit cărora alianța ar susține acțiunile militare ale Statelor Unite împotriva Iranului, nu reflectă pe deplin realitatea politică de la Bruxelles. În spatele ușilor închise, Europa este profund divizată în privința războiului declanșat de președintele Donald Trump.

În locul unui front unit, Uniunea Europeană pare împărțită în mai multe tabere, cu poziții radical diferite față de conflictul din Orientul Mijlociu.

Cel mai vocal critic european al atacurilor americane este premierul spaniol Pedro Sánchez. Liderul de la Madrid l-a acuzat pe președintele Donald Trump că joacă „ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni”, scrie The Telegraph.co.uk.

Sánchez a refuzat inclusiv solicitările Statelor Unite de a utiliza baze militare spaniole pentru bombardamentele asupra Iranului și a calificat războiul drept o încălcare a dreptului internațional. Poziția Spaniei a fost susținută și de ministrul apărării, Margarita Robles, care a respins direct afirmațiile lui Mark Rutte potrivit cărora aliații NATO ar fi de acord cu ofensiva militară.

„Madridul nu împărtășește opinia sa”, a declarat Robles.

Tensiunea diplomatică a escaladat rapid. Secretarul Trezoreriei din administrația Trump, Scott Bessent, a amenințat chiar că Washingtonul ar putea „întrerupe toate relațiile” cu Spania.

În solidaritate cu Madridul, președintele francez Emmanuel Macron a criticat și el ofensiva americană, afirmând că atacurile constituie „o încălcare a dreptului internațional”.

În același timp, premierul italian Giorgia Meloni a transmis un mesaj clar de distanțare.

„Italia nu este în război și nu dorește să intre în război”, a declarat Meloni.

Germania, cel mai puternic susținător al lui Trump

În contrast cu aceste poziții, Germania pare să fi ales o linie mult mai apropiată de Washington. Cancelarul Friedrich Merz a devenit cel mai vocal susținător european al politicii lui Trump în conflictul cu Iranul.

Merz a sugerat că un stat precum Iranul, pe care îl consideră destabilizator, nu poate invoca în mod credibil protecția dreptului internațional.

„Apelurile din Europa, inclusiv din Germania, și condamnările încălcărilor dreptului internațional de către Iran… au avut puține rezultate de-a lungul anilor și deceniilor”, a spus liderul german.

Prezența sa alături de Trump, fără a interveni în apărarea Spaniei atunci când președintele american a criticat Madridul, a provocat reacții critice la Bruxelles.

„Merz va trebui să înghită umilința în această chestiune. A cam dat-o în bară”, a declarat un diplomat european.

În realitate, cea mai mare parte a liderilor europeni preferă o poziție discretă. Diplomații UE consideră că blocul comunitar are o influență limitată asupra conflictului din Orientul Mijlociu și că implicarea directă ar putea complica relațiile cu Washingtonul.

„Toată lumea este de acord, mai ales în Orientul Mijlociu, că nu putem face prea multe”, a declarat un diplomat pentru presa britanică.

NATO a adoptat, de asemenea, o poziție precaută. Mark Rutte a declarat că nu există motive pentru activarea articolului 5, clauza de apărare colectivă a alianței.

„Articolul 5, cred, nu este aplicabil în acest caz. Nimeni nu vorbește despre articolul 5”, a spus șeful NATO.

Estul Europei, preocupat de amenințarea venită din Rusia

Pentru statele aflate la granița cu Rusia, cum e de pildă România, conflictul din Orientul Mijlociu nu reprezintă principala prioritate, deși efectele se văd imediat în piața economică.

Țări precum, România, Polonia, dar și țările baltice sunt mai preocupate de amenințarea rusă și se tem că atenția globală asupra Iranului ar putea distrage resurse și sprijin de la securitatea flancului estic al NATO. În cea mai mare parte, diplomații acestor state preferă să păstreze o poziție discretă, dar subliniază că orice răspuns european trebuie să rămână unitar.

Recomandarea autorului:

Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului
10:55
WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului
ANALIZA de 10 Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
10:00
Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
ACUZAȚII Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina
09:48
Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina
ECONOMIE Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”
09:07
Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”
FLASH NEWS Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu
08:43
Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu
CONTROVERSĂ Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
08:12
Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
Cancan.ro
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Un medicament neașteptat ar putea deveni tratament pentru Alzheimer
FLASH NEWS Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”
12:14
Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite: „Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români”
VIDEO EXCLUSIV Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
12:12
Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
ACTUALITATE Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
11:50
Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
EDUCAȚIE Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
11:49
Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
ULTIMA ORĂ Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
11:38
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
FLASH NEWS Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
11:32
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe