Viktor Orban și Volodimir Zelenski, conflict deschis pe petrolul rusesc. Ucraina își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria

06 mart. 2026, 15:19, Știri externe
Viktor Orban și Volodimir Zelenski, conflict deschis pe petrolul rusesc. Ucraina își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria

Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au amplificat puternic după arestarea mai multor cetățeni ucraineni la Budapesta. Kievul le recomandă acum oamenilor să nu mai călătorească în Ungaria, pe fondul disputei legate de tranzitul petrolului rusesc prin oleoductul Drujba, potrivit AFP.

Kievul își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria

Guvernul ucrainean a transmis un avertisment oficial prin care le recomandă cetățenilor să evite călătoriile în Ungaria, invocând riscuri legate de siguranță.

Autoritățile de la Kiev susțin că nu pot garanta securitatea ucrainenilor, după ce autoritățile fiscale maghiare au deschis o anchetă pentru spălare de bani împotriva a șapte cetățeni ucraineni. Printre cei vizați se află și un fost general din serviciile secrete ale Ucrainei.

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că ancheta este justificată și a invocat sume uriașe de bani care ar fi tranzitat țara.

„Este absolut normal să ne întrebăm dacă nu ar putea fi vorba, de fapt, de banii mafiei de război ucrainene”, a afirmat acesta, citat de agenția MTI, citat de News.

Potrivit oficialului maghiar, din ianuarie ar fi trecut prin Ungaria aproximativ 900 de milioane de dolari și 420 de milioane de euro în numerar, precum și 146 de kilograme de lingouri de aur.

Disputa privind petrolul rusesc agravează criza

Situația diplomatică s-a deteriorat și mai mult din cauza conflictului legat de livrările de petrol rusesc prin oleoductul Drujba.
Volodimir Zelenski a recunoscut că blocarea tranzitului are și motive politice și a spus că nu intenționează să reia livrările.

„Sincer să fiu, nu îl voi restabili. Aceasta este poziția mea”, a declarat liderul ucrainean într-o reuniune cu oficiali guvernamentali.

El a explicat că decizia are legătură cu faptul că este vorba despre petrol rusesc, într-un moment în care Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei.

„Am spus acest lucru conducerii Uniunii Europene. Pentru că este petrol rusesc. Există anumite principii care nu au preţ. Ei ne omoară, iar noi ar trebui să furnizăm petrol lui Orban pentru că bietul Orban nu poate câştiga alegerile fără acest petrol”, a spus Zelenski.

Budapesta răspunde cu presiuni politice

Premierul ungar Viktor Orbán a reacționat dur și a transmis că nu va ceda presiunilor Kievului.

„Nici măcar dacă mă șantajează, nici măcar dacă îmi amenință viața, pentru că, în fond, nu este vorba despre mine. Sunt convins că nu trebuie să cedăm, pentru că ar fi rău pentru țară”, a declarat Orbán într-un interviu la radio.

În paralel, Budapesta a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, precum și adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Deși Ungaria este stat membru al Uniunea Europeană și al NATO, guvernul de la Budapesta a menținut relații apropiate cu Moscova după invazia rusă din 2022.

