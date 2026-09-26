WSJ: Trump a respins planul de pace al Iranului: Strâmtoarea Ormuz putea fi redeschisă în doar șapte zile. SUA iau în calcul reluarea bombardamentelor

Iranul încă mai așteaptă un răspuns oficial din partea Washingtonului la planul care prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și oprirea luptelor în șapte zile, deși publicația americană The Wall Street Journal susține că Donald Trump ar fi respins deja oferta Teheranului și ia în calcul reluarea bombardamentelor după alegerile din noiembrie.

Iranul transmite că așteaptă sâmbătă un răspuns oficial din partea Statelor Unite la propunerea prin care încearcă să obțină redeschiderea Strâmtorii Ormuz și suspendarea ostilităților din Orientul Mijlociu.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Inițiativa diplomatică a fost prezentată de Teheran în timpul Adunării Generale a ONU de la New York și transmisă americanilor prin intermediul mediatorilor din Qatar. Potrivit oficialilor iranieni, acceptarea planului ar declanșa o perioadă de șapte zile la finalul căreia ar urma să fie redeschisă ruta maritimă strategică și suspendate confruntările din regiune.

„Dacă există seriozitate din partea SUA pentru a ajunge la un acord și a redeschide Strâmtoarea Ormuz, totul este acum pregătit”, a declarat Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

Teheranul a purtat discuții și cu Arabia Saudită, rivalul său regional, pe tema navigației prin strâmtoare. Miza depășește cu mult relațiile dintre cele două țări: conflictul care durează de șapte luni a perturbat transporturile de petrol prin una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii și a produs efecte asupra economiei globale.

Iranul propune încetarea luptelor, dar refuză concesii asupra programului nuclear

Dacă Washingtonul acceptă propunerea, părțile implicate ar putea începe ulterior negocieri mai ample „pe teme convenite de comun acord”, potrivit lui Araghchi. Printre acestea s-ar putea afla și programul nuclear iranian, unul dintre principalele puncte de confruntare dintre Teheran și administrația Trump.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat însă pentru Reuters că țara sa nu intenționează să facă nicio concesie în privința drepturilor pe care le revendică în domeniul nuclear, inclusiv îmbogățirea uraniului. Teheranul refuză și transferarea în afara țării a stocurilor sale de uraniu puternic îmbogățit.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că Iranul nu va fi lăsat să obțină o armă nucleară.

Planul prezentat de Teheran prevede oprirea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. În schimb, Statele Unite ar trebui să ridice blocada asupra porturilor iraniene, să permită deblocarea fondurilor înghețate ale Iranului și să elimine sancțiunile care vizează exporturile iraniene de petrol.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, descrisese anterior discuțiile desfășurate prin intermediul mediatorilor drept „pozitive și constructive”.

Semnalele venite ulterior de la Washington sunt însă mult mai pesimiste. Wall Street Journal a relatat că Trump și-a exprimat în discuții private îndoielile că Iranul va îndeplini cerințele Statelor Unite și le-ar fi spus colaboratorilor că vede ca probabilă reluarea campaniei de bombardamente.

Războiul a început pe 28 februarie, odată cu atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Tentativele diplomatice desfășurate ulterior nu au reușit să producă o încetare durabilă a confruntărilor.

În cele șapte luni de conflict, mii de oameni au fost uciși, capacitățile militare convenționale ale Iranului au fost afectate, iar economia țării, deja vulnerabilă înaintea războiului, a suferit noi pierderi.

Conflictul s-a extins de la Ormuz până în Yemen și Liban

Confruntarea s-a răspândit între timp în mai multe puncte ale Orientului Mijlociu. Iranul, care controlează Strâmtoarea Ormuz împreună cu Omanul, a lansat atacuri cu drone și rachete asupra unor aliați ai Statelor Unite din Golf, în timp ce grupările susținute de Teheran au deschis alte fronturi.

Houthiții din Yemen au atacat obiective saudite și nave din Marea Roșie, iar miliții irakiene aliniate Iranului au fost acuzate de lovirea unei conducte care a perturbat temporar livrările de petrol saudit. În Liban, Hezbollah s-a confruntat cu forțele israeliene.

Sâmbătă dimineață, Ministerul iranian de Externe a anunțat că Araqchi l-a informat pe omologul său saudit, prințul Faisal bin Farhan, despre înțelegerea dintre Iran și Oman referitoare la asigurarea unor rute maritime sigure prin Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, coaliția din Yemen condusă de Arabia Saudită a anunțat interceptarea a două drone Houthi îndreptate spre Riad și a unei rachete balistice lansate spre Khamis Mushait.

Escaladarea amenință și ruta alternativă prin Marea Roșie, într-un moment în care traficul prin Ormuz rămâne în mare parte blocat și aprovizionarea internațională cu petrol se află deja sub presiune.

Arabia Saudită încearcă, în paralel, să-și întărească apărarea împreună cu Pakistanul și Turcia. Oficialii celor trei state au discutat la Riad despre cooperarea în domeniul informațiilor, coordonarea militară și integrarea forțelor în cadrul Acordului Comun de Apărare de la Mecca.

Extinderea confruntărilor produce efecte tot mai grave și asupra populației civile. Agenția ONU pentru copii a avertizat vineri asupra unei noi crize umanitare în Yemen, unde a fost înregistrată o creștere a malnutriției acute în rândul copiilor.