Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament, programul său de guvernare și lista de miniștri pe care a alcătuit-o împreună PNL, USR și UDMR. Europaralemntarul a fost însoțit atât de Cătălin Drulă, de la USR, cât și de Tanczos Barna și Bulcsu Koppany Ötvös, de la UDMR. Documentul integral al programului de guvernare poate fi citit AICI.

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„Cred că vom avea o discuție cu Sorin Grindeanu în zilele următoare” / Despre ipoteza că programul de guvernare a fost scris cu A.I.: „Am folosit inteligența umană” / „Nicușor Dan nu mi-a cerut să îmi depun mandatul”

„Am venit aici împreună cu colegi din celelalte două partide și cred că am făcut foarte bine. Cred că vom avea o discuție (n.r. – cu Sorin Grindeanu) în zilele următoare. Programul de guvernare a fost lucrat și coordonat de mine, împreună cu specialiștii celor trei partide. Am folosit inteligența umană și contribuții din partea specialiștilor. Toate ideile pe care le avem au venit de la noi, de la oameni. Nu, președintele Nicușor Dan nu mi-a cerut să îmi depun mandatul”, a declarat Siegfried Mureșan imedia după ce a depus programul de guvernare și lista de miniștri.

Siegfried Mureșan, însoțit de Cătălin Drulă și Tanczos Barna la sediul Parlamentului

Când a ajuns la sediul Parlamentului, europaralemntarul le-a transmis jurnaliștilor care îl așteptau că va face declarații după ce încheie demersurile oficiale prin care solicită votul de învestire.

Alături de Siegfried Mureșan, sunt prezenți și Cătălin Drulă, propus de USR pentru Ministerul Transporturilor, Tanczos Barna, propunerea UDMR pentru funcția de vicepremier și pentru cea de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv Bulcsu Koppany Ötvös, propus, tot de UDMR, la Minsiterul Culturii.

Liberalul Mihai Dimian, ministru interimar al Educației sub comanda lui Bolojan, propus pentru a fi parte și din Guvernul Mureșan, a fost surprins ca „observator” în timpul declarațiilor oficiale făcute de europarlamentar.

Atac nou la adresa lui Sorin Grindeanu, cu câteva ore înainte de a se prezenta la Parlament: „Degeaba îmi cere să îmi depun mandatul”

Cu câteva ore înainte de a se prezenta la sediul Parlamentului, europarlamentarul a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj care îl vizează direct pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan îi transmite acestuia că „degeaba îi cere, în fiecare zi, să își depună mandatul”, întrucât nu va da înapoi decizia de a cere votul de învestire pentru noul Guvern.

„Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României. Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România”, a scris Siegfried Mureșan în postarea publicată pe Facebook.

Mai mult de jumătate dintre miniștrii lui Siegfried Mureșan au fost și în Guvernul demis al lui Bolojan

Siegfried Mureșan și-a prezentat vineri, 25 septembrie, lista completă de miniștri care vor face parte din Guvernul său. Dintre cele 16 ministere, șapte sunt ale PNL, cinci ale USR, trei ale UDMR, iar unul dintre ele îi revine unui ministru independent. Este vorba de Ministerul Justiției, care va fi condus de fosta judecătoare Andrea Chiș, susținută de toate cele trei partide. De asemenea, câte un ministru de la fiecare partid va ocupa și funcția de viceprim-ministru.