Gândul a avut dreptate! Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan este scris cu Inteligența Artificială. Publicăm dovada din documente oficiale.

Nota de mai sus apare chiar în pagina 2 a documentului oficial care cuprinde Programul de Guvernare. Documentul integral poate fi consultat AICI.

Siegfried Mureșan a prezentat miercuri liniile directoare ale programului său de guvernare. Premierul desemnat a transmis că își dorește o guvernare axată pe creștere economică și continuarea reformelor realizate până acum Bolojan, însă dincolo de conținut și promisiunile premierului desemnat, documentul atrage atenția prin limbajul extrem de uniform și prin formulările care par construite după același tipar. Gândul a analizat, cu ajutorul a două programe de inteligență artificială, modul în care documentul a fost redactat și a prezentat rezultatele.

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