Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: La întâlnirea Trump-Xi s-a discutat cu precădere controlul armamentului Post-nuclear

Ion Cristoiu: La întâlnirea Trump-Xi s-a discutat cu precădere controlul armamentului Post-nuclear

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping.

„Prin aproape toate datele fundamentale, întâlnirea președintelui chinez Xi și a președintelui american nu a diferit cu nimic de întâlnirile protocolare din întreaga istorie a omenirii. Mi-a trecut acum prin minte întâlnirea de la Tilsit dintre Napoleon I și Alexandru I, când s-a împărțit lumea și peste câțiva ani a izbucnit războiul dintre cele două puteri de la vremea respectivă.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

E o tradiție, în istoria lumii, ca împărații, regii, președinții, dictatorii să se întâlnească într-un context fastuos pentru a arăta prostimii măreția puterii. De fiecare dată, dincolo de întâlnire, fast, cine, strângeri de mână și declarații, au fost discuții mai mult sau mai puțin aspre în chestiuni de controversă dintre cele două puteri reprezentate la întâlnire”, a declarat Ion Cristoiu.

„Inteligența artificială echivalează cu bomba atomică din timpul Războiului Rece”

„În cazul întâlnirii dintre Xi și Donald Trump, a fost o agendă bogată de teme, subiecte. Subiectul principal pentru care a și avut loc această întâlnire fastuoasă a fost discuția despre inteligența artificială. În septembrie anul trecut, când a avut loc parada militară a Chinei, am atras atenția, urmărind armele expuse, că în ceea ce privește China cel puțin omenirea a intrat într-o nouă etapă a armamentului post-nuclear.

Ion Cristoiu

Am explicat la vremea respectivă că bomba atomică nu mai folosește la nimic, că poți să ai cel mai mare arsenal nuclear din istoria lumii, dar nu îndrăznești să-l folosești deoarece radiațiile ulterioare fac ca și țara ta să dispară. Încetul cu încetul, prin China, s-a ajuns la armamentul post-nuclear, armamentul inteligenței artificiale. Inteligența artificială echivalează cu bomba atomică din timpul Războiului Rece, când cele două puteri, America și URSS, au încheiat numeroase înțelegeri de control reciproc, pentru descurajare reciprocă pentru ca omenirea să nu treacă prin apocalipsa nucleară”, a adăugat publicistul.

„S-a discutat controlul inteligenței artificiale”

„La fel se întâmplă și la ora actuală cu inteligența artificială. Din câte știți, la Națiunile Unite, Donald Trump a anunțat că America va continua să dezvolte inteligența artificială, deși în fiecare zi presa tefelistă din lume sesizează tot felul de abateri, pericole întruchipate de inteligența artificială. America este umăr la umăr, la ora actuală, cu China în materie de inteligență artificială. Cele două țări s-au întâlnit pentru a vedea cum pot să se informeze reciproc, să nu ducă omenirea la o apocalipsă, dar de data aceasta de inteligență artificială.

S-a discutat controlul inteligenței artificiale. Pentru a vorbi de control trebuie să iei în calcul amândouă superputerile. S-a vorbit de armamentul post-nuclear, de riscuri. Nu știm cât de mult s-au înțeles cei doi. Din experiența bombei nucleare, superputerile zâmbesc reciproc, dar se pregătesc fără ca una dintre ele să știe pentru o posibilă confruntare. Așadar, președintele Xi și Donald Trump au discutat cum să facă față omenirea unei situații noi, și anume a armamentului post-nuclear”, a conchis Ion Cristoiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Primirea de excepție făcută de șeful Capitalismului mondial, Donald Trump, șefului comunismului mondial, Xi Jinping
08:58
Ion Cristoiu: Primirea de excepție făcută de șeful Capitalismului mondial, Donald Trump, șefului comunismului mondial, Xi Jinping
VIDEO Ion Cristoiu: Un moment de cotitură în Istoria Omenirii – Donald Trump anunță că America va continua dezvoltarea Inteligenței artificiale
09:04, 24 Sep 2026
Ion Cristoiu: Un moment de cotitură în Istoria Omenirii – Donald Trump anunță că America va continua dezvoltarea Inteligenței artificiale
VIDEO Ion Cristoiu: Cum au reușit Ei să-i întărească lui Călin Georgescu imaginea de președinte simbolic al României
09:05, 23 Sep 2026
Ion Cristoiu: Cum au reușit Ei să-i întărească lui Călin Georgescu imaginea de președinte simbolic al României
VIDEO Ion Cristoiu: O arestare cu prea multe întrebări
09:29, 22 Sep 2026
Ion Cristoiu: O arestare cu prea multe întrebări
VIDEO Ion Cristoiu: Alegerile din Germania – Un nou eșec istoric al cancelarului Merz
09:05, 21 Sep 2026
Ion Cristoiu: Alegerile din Germania – Un nou eșec istoric al cancelarului Merz
VIDEO Ion Cristoiu: Cum i-a dat una peste bot Siegfried Mureșan președintelui Nicușor Dan. În direct și la oră de vârf
10:52, 20 Sep 2026
Ion Cristoiu: Cum i-a dat una peste bot Siegfried Mureșan președintelui Nicușor Dan. În direct și la oră de vârf
Mediafax
Mâna unui războinic mort acum peste 600 de ani, trimisă pe front în Ucraina. Ce urmărește Moscova
Digi24
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru 2028
Prosport.ro
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
Adevarul
Boala care și-a dublat numărul de cazuri în România în 10 ani. Testarea recomandată chiar înainte de 55 de ani
Mediafax
Cine l-a eliminat pe primul premier al țării? UCIS de un necunoscut după doar 4 luni de mandat
Click
Singurătatea lor ia sfârșit! Zodiile care își pot întâlni sufletul pereche în această toamnă
Digi24
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
Cancan.ro
De ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui Vlad
Ce se întâmplă doctore
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Cât de vechi este sărutul? Istoria unuia dintre cele mai cunoscute gesturi de afecțiune
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?!
Mediafax Spania
OUĂLE SE SCUMPESC! Prețul lor explodează dintr-un motiv neașteptat!
HOROSCOP 3 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în octombrie, potrivit celebrei Neti Sandu. Una dintre ele riscă să ajungă pe patul de spital
11:00
3 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în octombrie, potrivit celebrei Neti Sandu. Una dintre ele riscă să ajungă pe patul de spital
EXCLUSIV Deputatul AUR Mugur Mihăescu avertisment grav despre soarta Europei. „Singura șansă a lidelior europeni să rămână la conducere e prin război/ Mă tem de asta”
11:00
Deputatul AUR Mugur Mihăescu avertisment grav despre soarta Europei. „Singura șansă a lidelior europeni să rămână la conducere e prin război/ Mă tem de asta”
FLASH NEWS WSJ: Trump a respins planul de pace al Iranului: Strâmtoarea Ormuz putea fi redeschisă în doar șapte zile. SUA iau în calcul reluarea bombardamentelor
10:53
WSJ: Trump a respins planul de pace al Iranului: Strâmtoarea Ormuz putea fi redeschisă în doar șapte zile. SUA iau în calcul reluarea bombardamentelor
CONTROVERSĂ SURSE | Florian Coldea, văzut pe străzile din Albania la câteva zile după ce șefa serviciului secret albanez, fosta sa colegă „de birou”, a fost suspendată din funcție și arestată la domiciliu
10:41
SURSE | Florian Coldea, văzut pe străzile din Albania la câteva zile după ce șefa serviciului secret albanez, fosta sa colegă „de birou”, a fost suspendată din funcție și arestată la domiciliu
FLASH NEWS Posibil fragment de dronă, descoperit printre stabilopozi, la Agigea. Pescarii au alertat autoritățile
10:34
Posibil fragment de dronă, descoperit printre stabilopozi, la Agigea. Pescarii au alertat autoritățile
EXTERNE În 2025, un cuplu a plătit 60.000 euro pentru o căsuță prefabricată de 14 metri pătrați. Au asamblat-o în doar 3 zile, iar acum câștigă, din închiriere, 119.000 euro pe an
10:15
În 2025, un cuplu a plătit 60.000 euro pentru o căsuță prefabricată de 14 metri pătrați. Au asamblat-o în doar 3 zile, iar acum câștigă, din închiriere, 119.000 euro pe an

Cele mai noi

Trimite acest link pe