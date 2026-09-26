Ion Cristoiu: La întâlnirea Trump-Xi s-a discutat cu precădere controlul armamentului Post-nuclear

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping.

„Prin aproape toate datele fundamentale, întâlnirea președintelui chinez Xi și a președintelui american nu a diferit cu nimic de întâlnirile protocolare din întreaga istorie a omenirii. Mi-a trecut acum prin minte întâlnirea de la Tilsit dintre Napoleon I și Alexandru I, când s-a împărțit lumea și peste câțiva ani a izbucnit războiul dintre cele două puteri de la vremea respectivă.

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E o tradiție, în istoria lumii, ca împărații, regii, președinții, dictatorii să se întâlnească într-un context fastuos pentru a arăta prostimii măreția puterii. De fiecare dată, dincolo de întâlnire, fast, cine, strângeri de mână și declarații, au fost discuții mai mult sau mai puțin aspre în chestiuni de controversă dintre cele două puteri reprezentate la întâlnire”, a declarat Ion Cristoiu.

„Inteligența artificială echivalează cu bomba atomică din timpul Războiului Rece”

„În cazul întâlnirii dintre Xi și Donald Trump, a fost o agendă bogată de teme, subiecte. Subiectul principal pentru care a și avut loc această întâlnire fastuoasă a fost discuția despre inteligența artificială. În septembrie anul trecut, când a avut loc parada militară a Chinei, am atras atenția, urmărind armele expuse, că în ceea ce privește China cel puțin omenirea a intrat într-o nouă etapă a armamentului post-nuclear.

Am explicat la vremea respectivă că bomba atomică nu mai folosește la nimic, că poți să ai cel mai mare arsenal nuclear din istoria lumii, dar nu îndrăznești să-l folosești deoarece radiațiile ulterioare fac ca și țara ta să dispară. Încetul cu încetul, prin China, s-a ajuns la armamentul post-nuclear, armamentul inteligenței artificiale. Inteligența artificială echivalează cu bomba atomică din timpul Războiului Rece, când cele două puteri, America și URSS, au încheiat numeroase înțelegeri de control reciproc, pentru descurajare reciprocă pentru ca omenirea să nu treacă prin apocalipsa nucleară”, a adăugat publicistul.

„S-a discutat controlul inteligenței artificiale”

„La fel se întâmplă și la ora actuală cu inteligența artificială. Din câte știți, la Națiunile Unite, Donald Trump a anunțat că America va continua să dezvolte inteligența artificială, deși în fiecare zi presa tefelistă din lume sesizează tot felul de abateri, pericole întruchipate de inteligența artificială. America este umăr la umăr, la ora actuală, cu China în materie de inteligență artificială. Cele două țări s-au întâlnit pentru a vedea cum pot să se informeze reciproc, să nu ducă omenirea la o apocalipsă, dar de data aceasta de inteligență artificială.

S-a discutat controlul inteligenței artificiale. Pentru a vorbi de control trebuie să iei în calcul amândouă superputerile. S-a vorbit de armamentul post-nuclear, de riscuri. Nu știm cât de mult s-au înțeles cei doi. Din experiența bombei nucleare, superputerile zâmbesc reciproc, dar se pregătesc fără ca una dintre ele să știe pentru o posibilă confruntare. Așadar, președintele Xi și Donald Trump au discutat cum să facă față omenirea unei situații noi, și anume a armamentului post-nuclear”, a conchis Ion Cristoiu.