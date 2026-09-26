Invitat în cadrul emisiunii Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu, deputatul AUR Mugur Mihăescu a declarat că teama de organizarea unor alegeri anticipate și riscul ca formațiunile suveraniste să preia puterea determină elitele europene să împingă situația către tensiuni majore de securitate. Acesta a susținut că blocajele politice și amânarea consultărilor constituționale reprezintă încercări de a evita votul popular, pe fondul schimbărilor de orientare politică din statele membre ale Uniunii Europene. Emisiunea completă poate fi urmărită aici.

Mugur Mihăescu: Amânarea consultărilor politice blochează declanșarea procedurilor constituționale

Mugur Mihăescu susține că actualul blocaj instituțional a fost generat prin nechemarea partidelor parlamentare la consultări conform prevederilor legii fundamentale. În opinia sa, evitarea scrutinului anticipat ar fi determinată de obligații asumate în raport cu structurile executive europene.

„Problema Nicușor și-a creat-o singur prin întârziere, prin nechemarea la consultări a partidelor așa cum scrie în Constituție. Acum Nicușor poate nu vrea anticipate și din cauză că trebuie să execute niște ordine ale Bruxelles-ului”, a declarat deputatul AUR.

Deputatul AUR crede că schimbările electorale din Europa amenință poziția partidelor tradiționale

Mugur Mihăescu susține că, în eventualitatea unor alegeri anticipate, dacă AUR ar ajunge la putere, partidul ar opri implicarea României în război. Deputatul AUR afirmă că actualele elite europene încearcă să își păstreze puterea, în contextul în care formațiuni tradiționale precum CDU pierd teren electoral.

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El consideră că Marine Le Pen ar putea obține un rezultat foarte puternic în Franța, iar în România, în cazul organizării unor alegeri anticipate, AUR ar înregistra, în opinia sa, o victorie categorică. Mihăescu leagă aceste evoluții de ceea ce descrie drept încercarea actualelor structuri de putere din Europa de a-și conserva influența.

„În cazul anticipatelor, dacă vine AUR la putere va spune stop război. Ori toată puterea Europei, a elitelor […] Singura șansă a unui imperiu, dacă vor să-și mențină puterea, cum mai pot ei în Europa să mențină puterea? CDU pierde pe linie continuă. În Franța Le Pen o să spulbere, în România dacă sunt anticipate AUR spulberă”, a spus deputatul AUR Mugur Mihăescu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”

Evitarea votului popular și riscul escaladării tensiunilor externe

Mugur Mihăescu susține că, în momentul de față, singura modalitate prin care cei aflați la putere s-ar mai putea menține în funcții, în condițiile în care ar urma să se confrunte cu votul popular, ar fi să nu mai organizeze alegeri. Deputatul AUR afirmă că acest lucru s-ar putea întâmpla prin împingerea situației către un război.

El spune că, dacă până la alegerile din Franța va fi evitat un astfel de conflict, pericolul ar putea fi depășit. Deputatul AUR a adăugat că există riscul ca un război să fie provocat tocmai pentru păstrarea puterii, acesta fiind, în viziunea sa, singurul scop al unui asemenea scenariu. Mugur Mihăescu afirmă că, dacă acest scenariu nu va fi evitat până la alegerile din Franța, situația ar putea deveni una gravă și consideră că de aici ar proveni și teama de alegeri anticipate.

„Așa că în momentul ăsta cum poți să te mai ții de putere dacă vei veni în fața votului popular? Simplu, nemaiorganizând alegeri. Cum? Împingând către un război. Dacă scăpăm până la alegerile din Franța de un război, să nu ne împingă în război ca să își păstreze puterea, pentru că singurul scop în acest război va fi de păstrarea puterii. Niciun alt scop. Dacă vom scăpa de acest scenariu, să dea Dumnezeu să scăpăm până la alegerile din Franța, am scăpat, dacă nu, avem o mare problemă. De asta cred că e frica de anticipate”, a adăugat deputatul AUR Mugur Mihăescu.

Reprezentarea parlamentară și procedurile de dizolvare a Legislativului

Conform articolului 89 din Constituția României, președintele poate dizolva Parlamentul numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Legislativul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

AUR deține în prezent reprezentare parlamentară directă obținută în urma alegerilor generale, în timp ce partidele suveraniste din Franța și Germania înregistrează scoruri de peste 30% în cercetările sociologice recente privind intenția de vot.