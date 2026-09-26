3 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în octombrie, potrivit celebrei Neti Sandu. Una dintre ele riscă să ajungă pe patul de spital.

Perioada următoare va fi marcată de mai multe planete retrograde. Venus va fi retrogradă între 3 octombrie și 14 noiembrie, iar Mercur va urma, influențând comunicarea, relațiile, actele, profesia și banii.

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Saturn va rămâne retrograd până pe 10 decembrie, Uranus până în februarie 2027, iar Neptun până pe 12 decembrie. Pluton își încheie retrogradarea pe 16 octombrie. Perioada este văzută ca una potrivită pentru a reveni asupra problemelor mai vechi, a corecta ceea ce nu a funcționat și a încheia capitolele restante înainte de a merge mai departe, relatează Știrile PRO TV.

Trei dintre cele 12 zodii vor traversa o perioadă mai puțin plăcută, marcată chiar de probleme de sănătate. Potrivit celebrei Neti Sandu, acestea sunt: Scorpion, Taur și Fecioară.

Scorpion

Pentru Scorpioni, luna octombrie va fi momentul ideal să rezolve anumite situații legate de școală, deplasări sau lucrări. Totodată, ar putea avea nevoie să acorde mai multă atenție și grijă copiilor. Din păcate, există probleme care țin de sănătate. Totuși, odată identificate, acestea se pot rezolva, iar până în a doua jumătate a lunii lucrurile se vor așeza.

Taur

Retrogradarea lui Venus le poate oferi nativilor din zodia Taur ocazia să repare ceva pe plan emoțional, sufletesc. Ulterior, pot apărea colaborări, asocieri sau o propunere de contract. Chiar dacă lucrurile nu merg cum trebuie, Taurii trebuie să nu renunțe și nici să rămână dezamăgiți.

Întrucât Saturn și Neptun se află în zona asociată problemelor cronice, există și vești mai puțin plăcute ce țin de sănătate. Nativii acestei zodii trebuie să ia în serios semnele pe care organismul lor le transmite și să nu ignore un simptom, cu speranța că va trece de la sine.

Fecioară

Atenția Fecioare va fi către anumite lucruri care au rămas nerezolvate. Mercur, guvernatorul Fecioarei, intră în casa banilor, iar acest lucru poate aduce venituri. Totuși, acești bani se pot duce pe cheltuieli pe care nativii acestei zodii nu le-au luat în calcul.

Deși zodia Fecioară este obișnuită să se bazeze pe memoria și capacitatea sa intelectuală, Mercur retrograd poate schimba puțin lucrurile. Nativii zodiei Fecioară trebuie să se odihnească suficient și să își dozeze bine efortul.