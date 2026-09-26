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Tragedie aviatică în Congo: 14 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit. Doi generali de rang înalt ai armatei, între victime

Tragedie aviatică în Congo - Foto: X/@mapkpets
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Tragedie aviatică în Congo, după ce un avion s-a prăbușit în condiții suspecte, provocând moartea tuturor celor 14 persoane aflate la bord. Printre victime se numără doi generali de rang înalt ai armatei. 

Un grav accident aviatic produs în Republica Democrată Congo s-a soldat cu moartea a 14 persoane, între care doi înalți oficiali militari. Aeronava se îndrepta spre capitala Kinshasa când s-a prăbușit în zona Kenge, după ce ar fi întâmpinat o problemă tehnică, potrivit ABC News.

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Printre victime se află generalul-locotenent Mutombo Katalayi Tiende, șeful tribunalului militar, și generalul-locotenent Bakumi Likulia, auditor general al forțelor armate congoleze.

„Pe lângă cei doi ofițeri generali, doisprezece membri ai delegației și membrii echipajului și-au pierdut viața în acest accident”, a declarat generalul-maior Efomi Ekenge, purtătorul de cuvânt al armatei congoleze, potrivit AP.

Sursa video – X/@mapkpets

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul nu au fost stabilite. Efomi Ekenge a anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru identificarea cauzei prăbușirii.

Tryphon Kin-Kiey Mulumba, președintele Consiliului de Administrație al Autorității Aviației Civile, a precizat că autoritățile nu cunosc deocamdată cauza exactă a accidentului.

Investigația urmează să stabilească natura problemei tehnice semnalate și succesiunea evenimentelor care au precedat prăbușirea aeronavei.

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