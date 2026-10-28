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După luni de ezitări, Europa este pregătită să se așeze la masa negocierilor cu Rusia. Comisia Europeană și Consiliul European ar pregăti o delegație care să participe la discuțiile de la Abu Dhabi. De ce înalt oficial ar fi condusă

Melania Agiu
După luni de ezitări, Europa este pregătită să se așeze la masa negocierilor cu Rusia. Comisia Europeană și Consiliul European ar pregăti o delegație care să participe la discuțiile de la Abu Dhabi. De ce înalt oficial ar fi condusă
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Uniunea Europeană intenționează să trimită o delegație proprie la negocierile viitoare dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina, care vor avea loc în Abu Dhabi, potrivit Euronews.

După luni de ezitări și certuri, Europa transmite cele mai puternice semnale de până acum că este pregătită să discute cu Rusia pentru a pune capăt invaziei pe scară largă a Ucrainei și pentru a decide viitorul arhitecturii de securitate a continentului.

Președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre au luat inițiativa și au purtat o discuție telefonică cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre reluarea iminentă a procesului de pace.

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Deși Stubb și Støre nu aveau mandatul de a vorbi în numele Europei – au făcut-o în calitate de „lideri ai țărilor lor” –, inițiativa lor de marți i-a poziționat imediat pe cei doi lideri nordici ca interlocutori de prim rang.

În comunicatul său, Kremlinul a declarat că cei trei lideri „au convenit să mențină contactul telefonic direct și în viitor”.

Între timp, Comisia Europeană și Consiliul European pregătesc o echipă comună formată din înalți funcționari, care urmează să fie trimisă la următoarea rundă de negocieri, prevăzută să aibă loc la Abu Dhabi la începutul lunii noiembrie. Data exactă nu a fost încă anunțată.

Bjoern Seibert, influentul șef de cabinet al președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, este considerat favoritul pentru a conduce delegația.

„Suntem ferm hotărâți nu doar să punem capăt războiului, ci și să realizăm o pace justă și durabilă. Acesta este obiectivul nostru și aceasta este poziția pe care o susținem în cadrul negocierilor în curs”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

„Este demn de remarcat faptul că Bruxellesul își declară acum în mod deschis intenția de a desfășura viitoarele negocieri într-un format multilateral, ceea ce ar însemna ca europenii, ucrainenii, americanii și rușii să se afle la aceeași masă, în același timp.“, scrie Euronews.

Așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum în cadrul procesului de pace. Până în prezent, în principal Statele Unite au purtat discuții cu Rusia, având loc doar ocazional întâlniri trilaterale la care participa și Ucraina.

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