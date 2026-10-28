Nicușor Dan, reacție după accidentul feroviar grav din Spania, soldat cu cel puțin 50 de morți

Nicușor Dan a reacționat pe pagina sa de X, după accidentului feroviar grav care a avut loc în Spania și în urma căruia au murit cel puțin 50 de persoane, iar alte 179 de persoane au fost rănite. Președintele României și-a expimat regretul pentru cele întâmplate și a transmis că gândurile sale se îndreaptă către persoanele care și-au pierduit viața și către familiile acestora.

Nicușor Dan: ”Gândurile mele se îndreaptă către toate persoanele care și-au pierdut viața și către familiile acestora”

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, miercuri dimineață, în apropierea stației Urda (Toledo, Spania). Potrivit unor surse El Mundo din cadrul serviciului de urgență 112 din Spania, două vagoane s-au desprins și au căzut de pe un terasament. Circulația pe linia de mare viteză Madrid-Andaluzia este întreruptă, în prezent. Cel puțin 50 de persoane au murit în urma coliziunii dintre două trenuri între Los Yébenes și Urda, în Toledo, potrivit ultimelor date furnizate de Protecția Civilă din Castilla-La Mancha, iar peste 179 de persoane au fost rănite, relatează ANtena3 Noticias.

Nicușor Dan a postat un scurt mesaj pe pagina sa de X, în urma incidentului tragic. Șeful statului a sublinat că România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol în aceste momente dificile.