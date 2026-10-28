Mesajul ministrului Afacerilor Externe după tragedia din Spania, unde un accident feroviar a cauzat cel puțin 50 de victime și 179 de răniți

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculaescu, a transmis un mesaj de condoleanțe victimelor tragediei din provincia Toledo, unde un accident feroviar a cauzat cel puțin 50 de morți și peste 179 de răniți.

„Profund întristați de tragica coliziune feroviară din provincia spaniolă Toledo. Transmitem sincere condoleanțe familiilor victimelor și urări de însănătoșire grabnică persoanelor rănite. România este solidară cu Spania.

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Misiunile noastre diplomatice și consulare sunt în contact strâns cu autoritățile spaniole și sunt pregătite să ofere asistență”, a tranmis Dan Neculaescu pe X.

Anunțul Ministerului Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că, până la acest moment, nu s-au înregistrat cereri de asistență consulară, în urma accidentului feroviar.

„În urma accidentului feroviar grav din Provincia Toledo din Spania, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a făcut demersuri pe lângă autoritățile locale spaniole cu privire la obținerea de informații oficiale referitoare la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile spaniole, în prezent se desfășoară încă operațiunile de acordare a primului ajutor și salvare.

Până la acest moment, Consulatul României de la Ciudad Real nu a primit solicitări de asistență consulară.

Echipele diplomatice și consulare ale României în Spania sunt pregătite să acorde asistență consulară și sunt în dialog cu autoritățile locale, urmând să revenim cu informații actualizate”, a transmis instituția.

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, miercuri dimineață, în apropierea stației Urda (Toledo, Spania). Potrivit unor surse El Mundo din cadrul serviciului de urgență 112 din Spania, două vagoane s-au desprins și au căzut de pe un terasament. Circulația pe linia de mare viteză Madrid-Andaluzia este întreruptă, în prezent.