Tragedie în Los Angeles: un elicopter de știri s-a prăbușit între două clădiri și a provocat un incendiu. Trei persoane și-au pierdut viața

Un nou accident aviatic s-a petrecut marți dimineață, după ce un elicopter aparținând unui trust media s-a prăbușit în cartierul Chatsworth din Los Angeles. Trei persoane și-au pierdut viața și o a patra a fost rănită.

Trei persoane și-au pierdut viața după ce un elicopter despre care presa locală relatează că aparținea unei echipe de știri s-a prăbușit în Los Angeles, în apropierea locului unui accident mortal de autobuz. Aeronava a căzut între două clădiri comerciale din cartierul Chatsworth, iar impactul a fost urmat de un incendiu care a cuprins mai multe vehicule și containere, potrivit BBC.

Imaginile surprinse după impact arătau o scenă dramatică: două containere de transport și mai multe vehicule erau cuprinse de flăcări.

Sursa video – X/@stockbella

Echipajele de intervenție au reușit ulterior să stingă incendiul.

Autoritățile au confirmat moartea a trei persoane, însă din primele informații nu s-a putut stabili cu certitudine dacă toate victimele se aflau la bordul elicopterului. O altă persoană a fost transportată la un spital din zonă.

Primele relatări ale presei locale indică faptul că aeronava era folosită de o echipă de știri și zbura în apropierea locului în care se produsese un accident mortal de autobuz.

„Avem un pacient confirmat care părea să se afle în afara elicopterului în momentul prăbușirii. Această persoană a fost declarată decedată la fața locului”, a declarat Branden Silverman, căpitan în cadrul Departamentului de Pompieri din Los Angeles.

Sursa video – X/@C_Post_News

NTSB va investiga cauzele prăbușirii

Cauzele accidentului urmează să fie stabilite. Ancheta va fi condusă de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite (NTSB), instituția federală responsabilă de investigarea accidentelor majore din transporturi.

Investigatorii urmează să stabilească circumstanțele în care elicopterul s-a prăbușit, traseul aeronavei înainte de impact și numărul persoanelor aflate la bord.