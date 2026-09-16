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Natalia Intotero denunță cinismul parlamentarilor. Acuză blocarea legii care trebuia să ajute victimele din blocul explodat anul trecut în Rahova

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Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputata PSD Natalia Intotero acuză blocarea în Camera Deputaților a proiectului de lege inițiat pentru protejarea victimelor calamităților, în timp ce foștii locatari ai blocului distrus de explozia din cartierul bucureștean Rahova sunt lăsați pe drumuri de aproape un an. Deputata PSD a explicat că autoritățile nu au oferit soluții rapide pentru cei rămași fără adăpost și a cerut mai multă empatie din partea politicienilor. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

Proprietarii afectați de explozia din Rahova au rămas fără sprijin definitiv după un an de la tragedie

Deputata PSD Natalia Intotero a atras atenția că autoritățile au tendința de a interveni doar pentru a rezolva problemele atunci când acestea apar, fără să prevină situațiile de criză. Ea a amintit de explozia produsă anul trecut în Rahova și a subliniat că, la aproape un an de la incident, proprietarii afectați încă nu și-au putut relua viața în locuințele lor și sunt nevoiți să trăiască în alte condiții.

„Domnul Eckert spunea că avem tendința doar să stingem focul. Deci ne apropiem de luna octombrie. Ne aducem aminte anul trecut de explozia de la Rahova? Oamenii aceia încă sunt pe drumuri, proprietarii de acolo”, a spus deputata PSD Natalia Intotero.

Inițiativa pentru garantarea dreptului de proprietate a fost respinsă de Senat sub pretextul populismului

După tragedia din Sectorul 5, social-democrații au depus o inițiativă legislativă menită să rezolve vidul legislativ reclamat de administrația locală. Deși actul normativ urmărea protejarea cetățenilor ale căror imobile au fost distruse din cauze independente de voința lor, senatorii au refuzat să îl adopte prin vot favorabil.

„M-am supărat într-una din zile, imediat după acea tragedie, când auzeam la un post de televiziune pe cineva din cadrul primăriei spunând că nu există cadrul legislativ. Am făcut o modificare legislativă cu mai mulți colegi. Ce să vedeți? La Senat au spus că este o propunere populistă”, menționat Natalia Intotero la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Proiectul de lege a fost adoptat tacit la Senat și a rămas blocat la Camera Deputaților

Natalia Intoteroa menționat că proiectul legislativ a trecut tacit de Senat, însă este în continuare blocat la Camera Deputaților. Ea a subliniat că proprietarii afectați de explozia de la Rahova se apropie de un an de când au rămas fără locuințe și sunt nevoiți să trăiască în diferite zone ale Bucureștiului.

Deputata PSD a mai spus că oamenii au fost nevoiți să facă datorii și să ia credite pentru a-și putea continua viața în aceste condiții. Aceasta a subliniat că autoritățile și parlamentarii au, la rândul lor, responsabilitatea de a găsi soluții pentru problemele acestor oameni.

„A trecut tacit. Este la Camera Deputaților, blocată. Acei proprietari împlinesc imediat un an și sunt fiecare împrăștiați prin București. Au trebuit să-și facă datorii, credite, să-și ia viața de la lingură și furculiță. Și a trecut un an. Deci ține și de noi”, a adăugat deputata PSD.

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Lipsa dialogului la nivelul Guvernului a generat proteste și tensiuni în rândul cetățenilor

Deputata PSD Natalia Intotero a declarat că autoritățile ar trebui să dea dovadă de empatie, să poarte un dialog cu protestatarii și să caute soluții pentru problemele acestora. Ea consideră că situația din Piața Victoriei ar fi putut fi evitată dacă reprezentanții Guvernului i-ar fi primit la discuții pe protestatari încă de la începutul manifestației. Potrivit deputatei, o astfel de întâlnire ar fi putut preveni imaginile violente care au avut

„Exact ce ați spus dumneavoastră. Să fim empatici, să avem dialog, să găsim soluții. Eu nu cred că, dacă la prima oră, când au ajuns în piață, erau primiți la Guvern, mai asistam la imaginile astea astăzi. Nu cred!”, a declarat deputata PSD Natalia Intotero la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Deflagrația din octombrie 2025 din Calea Rahovei a lăsat 43 de familii fără locuințe

Explozia s-a produs pe 17 octombrie 2025 la scara a doua a blocului 32 de pe strada Vicina, situat în cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a distrus etajele superioare ale clădirii cu opt niveluri, a provocat decesul a 3 persoane și rănirea altor 13 locatari care au fost transportați la spital.

În urma distrugerilor masive, Primăria Municipiului București a aprobat acoperirea cheltuielilor de cazare pentru 43 de familii sinistrate, iar măsura a fost prelungită cu încă un an prin votul Consiliului General. Proiectul de lege depus de parlamentarii PSD prevede ca proprietarii ale căror locuințe au fost distruse de calamități să primească despăgubiri la valoarea reală de piață direct din fondul de urgență al Guvernului, iar primăriile să aibă obligația de a reconstrui imobilele afectate în termen de maximum un an.

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