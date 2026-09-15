În seara zilei de 14 septembrie, un bărbat din orașul Saint-Denis, o suburbie din nordul Parisului, a ieșit înarmat pe străzi și a început să-i amenințe pe trecători că-i va împușca pe toți cei care votează cu partidul de stânga La France Insoumise și liderul acestuia, Jean-Luc Mélenchon.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani a ieșit în centrul orașului Saint-Denis unde a început să fluture o pușcă spre trecători și a început să amenințe oamenii că „îi va împușca pe cei care votează pentru La France Insoumise”, potrivit unei surse apropiate anchetei, care a confirmat acest incident pentru Le Parisien.

Trecătorii au rămas îngroziți deoarece bărbatul îndreptase pușca spre fiecare. În ciuda incidentului, bărbatul în cauză nu a fost reținut de poliție, dar i s-a confiscat arma fără a protesta. În urma verificărilor s-a constatat că pușca era descărcată. În urma unei percheziții ulterioare la locuința acestuia, s-a descoperit „un tub de obuz neexplodat, fără proiectil”, fapt pentru care a fost necesară și intervenția unei unități de geniști.

Cu toate acestea, având în vedere natura declarațiilor sale, bărbatul din Saint-Denis, care părea instabil mintal, nu a fost interogat imediat cu privire la natura evenimentelor și a fost lăsat în pace de poliție. „Trebuie să fie examinat de un expert psihiatric”, a precizat o sursă familiarizată cu situația pentru Le Parisien. Experții vor stabili dacă acesta suferă sau nu de o boală mintală și, în funcție de diagnostic, se va decide dacă poate fi interogat sau nu în custodia poliției.

Gestul radical făcut de bărbatul francez vine într-o perioadă de mari tensiuni politice în Franța, unde reprezentanții stângii radicale au reclamat public primirea mai multor amenințări cu moartea, inclusiv scrisori cu gloanțe trimise direct la Adunarea Națională.