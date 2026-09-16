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Zelenski susține că Rusia a provocat intenționat incidentul cu drone din Moldova, care a traversat și România: „Avionul meu prezidențial era acolo”

Zelenski susține că Rusia a provocat intenționat incidentul cu drone din Moldova, care a traversat și România:
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Volodimir Zelenski susține că Rusia a provocat intenționat incidentul cu drone din Republica Moldova exact în momentul în care avionul său prezidențial se afla acolo. Liderul ucrainean spune că o dronă Shahed a ajuns foarte aproape de aeronavă la decolare.

Într-un interviu acordat CBS News, președintele Ucrainei a vorbit despre incidentul din 8 septembrie, când o dronă suspectată a fi rusească ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României și s-ar fi apropiat periculos de aeronava cu care liderul de la Kiev pleca spre Norvegia.

Președintele ucrainean susține că momentul atacului nu a fost întâmplător și că Rusia știa despre prezența avionului său în Republica Moldova.

„Avionul meu prezidențial era acolo și de aceea au atacat Moldova”, a declarat Volodimir Zelenski.

Întrebat dacă acțiunea Rusiei ar fi putut avea drept scop intimidarea sa, fără ca Moscova să urmărească neapărat lovirea directă a aeronavei, Zelenski a admis că un asemenea scenariu este posibil.

Incidentul la care face referire liderul ucrainean s-a produs pe 8 septembrie, în timpul plecării sale din Republica Moldova.

O sursă citată de The Kyiv Independent susține că o dronă de tip Shahed, despre care există suspiciunea că ar fi fost rusească, a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și apoi pe cel al României. Potrivit aceleiași surse, drona ar fi ajuns foarte aproape de avionul prezidențial ucrainean în momentul în care acesta decola din Moldova.

Aeronava lui Zelenski se îndrepta spre Norvegia, unde președintele ucrainean urma să se întâlnească cu premierul Jonas Gahr Støre înaintea funeraliilor regelui Harald al V-lea.

Premierul norvegian a vorbit ulterior despre gravitatea incidentului.

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat Jonas Gahr Støre, premierul Norvegiei, pentru postul NRK.

Zelenski spune că incidentul s-a repetat la întoarcerea prin Chișinău

După deplasarea în Norvegia, Zelenski și-a continuat vizitele externe în Islanda și Canada. La Ottawa, liderul ucrainean a semnat un parteneriat pe 100 de ani cu autoritățile canadiene, după care a pornit spre Ucraina.

Traseul de întoarcere a trecut din nou prin Republica Moldova, iar Zelenski susține că și de această dată Rusia a lansat drone.

„Nu am spus presei. Da, dar când ne-am întors acasă, din nou, prin Chișinău, au făcut același lucru. Nu am încredere în ei (în ruși n.red). Cred că știau”, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev contestă armistițiul energetic: „Putin nu respectă oamenii”

În același interviu, președintele Ucrainei a vorbit și despre situația de pe front și despre armistițiul energetic anunțat pe 14 septembrie de președintele american Donald Trump. Înțelegerea ar presupune oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, însă Zelenski susține că, din perspectiva Kievului, aceasta nu funcționează în realitate.

Liderul ucrainean respinge și ideea că Ucraina ar trebui să răspundă cu reținere atacurilor Rusiei pentru a proteja procesul diplomatic.

„Putin nu respectă și nu vede oamenii slabi și nici măcar nu se gândește să negocieze cu cei slabi. De aceea răspundem. Noi nu atacăm niciodată primii”, a declarat Zelenski.

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