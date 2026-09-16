Prima pagină » Actualitate » Jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine la meciul Be’er Sheva – Dinamo Zagreb, din Giulești

Jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine la meciul Be’er Sheva – Dinamo Zagreb, din Giulești

Jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine la meciul Be’er Sheva - Dinamo Zagreb, din Giulești
Jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine la meciul Be’er Sheva - Dinamo Zagreb, din Giulești
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri speciale de ordine și siguranță pentru partida dintre Hapoel Be’er Sheva și Dinamo Zagreb, programată miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul „Rapid”, în prima etapă a fazei ligii din UEFA Europa League.

Meciul este considerat pe teren propriu de formația israeliană Hapoel Be’er Sheva, care își dispută la București partidele europene.

Ce măsuri au luat jandarmii

Potrivit Jandarmeriei, spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 20:00, pe baza biletului sau a invitației emise de organizator și a unui document de identitate, în format fizic sau electronic.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Suporterii lui Hapoel Be’er Sheva care dețin bilete la Tribuna a II-a vor intra prin accesul din zona sălii de sport, iar cei cu bilete la Tribuna I vor utiliza intrările principale din Calea Giulești. Pentru fanii lui Dinamo Zagreb, accesul în stadion se va face prin intrarea din zona Operei Comice pentru Copii, corespunzătoare Peluzei Sud. Clubul croat a anunțat că suporterii săi au primit bilete pentru sectoarele 110 și 111 ale arenei.

Jandarmeria recomandă suporterilor oaspeți să își achiziționeze bilete numai în zona special destinată acestora și să nu poarte sau să afișeze însemne ale lui Dinamo Zagreb în alte sectoare ale stadionului.

Forțele de ordine vor efectua controale suplimentare asupra persoanelor și autovehiculelor, pentru prevenirea introducerii în stadion a materialelor pirotehnice și a altor obiecte interzise. Spectatorii sunt sfătuiți să ajungă din timp la stadion, pentru evitarea aglomerației la punctele de acces.

Control în Centrul Vechi

În Centrul Vechi, unde sunt așteptați suporteri înaintea partidei, Jandarmeria, Poliția și pompierii vor acționa în sistem integrat. În dispozitiv vor fi incluși și jandarmi din echipele de dialog, vorbitori de limba engleză, pentru facilitarea comunicării cu suporterii străini.

Societatea de Transport București a anunțat, de asemenea, prelungirea programului de circulație al tuturor liniilor de transport public care pleacă din zona stadionului.

Jandarmeria Capitalei le recomandă spectatorilor să respecte indicațiile forțelor de ordine, să evite conflictele și să solicite sprijin în cazul în care sunt martorii unor fapte antisociale. Părinții sunt sfătuiți să își supravegheze cu atenție copiii.

Forțele de ordine vor monitoriza comportamentul spectatorilor atât pe traseele de deplasare către și de la stadion, cât și în interiorul arenei, inclusiv prin înregistrări video și fotografii operative, în vederea identificării persoanelor care pot comite fapte antisociale.

Jandarmeria reamintește că este interzis accesul în stadion cu băuturi alcoolice, materiale pirotehnice sau alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanților. De asemenea, orice încălcare a legislației în vigoare poate atrage sancțiuni.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Scandal cu jigniri în Comisiile de Apărare ale Parlamentului pe cererea lui Nicuşor Dan să sprijinim Ucraina. Proiectul a fost aprobat
09:47
Scandal cu jigniri în Comisiile de Apărare ale Parlamentului pe cererea lui Nicuşor Dan să sprijinim Ucraina. Proiectul a fost aprobat
FLASH NEWS Ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, chiar lângă locul ciocnirilor cu jandarmii. „Asta trebuie apărată, dacă nu vreți să mâncați cancer din magazine”
09:43
Ciobanii au întins masa în Piața Victoriei, chiar lângă locul ciocnirilor cu jandarmii. „Asta trebuie apărată, dacă nu vreți să mâncați cancer din magazine”
LIVE 🚨 Protestul oierilor continuă în Piața Victoriei. Cum arată acum scena luptelor de ieri. Ciobanii, după o noapte sub cerul liber: ”Rămânem până se rezolvă”
09:40
🚨 Protestul oierilor continuă în Piața Victoriei. Cum arată acum scena luptelor de ieri. Ciobanii, după o noapte sub cerul liber: ”Rămânem până se rezolvă”
ACTUALITATE Traseul Revoluției, fără banii din PNRR. Primăria Timișoara alocă din bugetul local peste 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor
09:32
Traseul Revoluției, fără banii din PNRR. Primăria Timișoara alocă din bugetul local peste 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor
ACTUALITATE Ce poți cumpăra de la magazinul ANAF Sibiu cu doar 5 lei. Lista produselor este lungă
09:17
Ce poți cumpăra de la magazinul ANAF Sibiu cu doar 5 lei. Lista produselor este lungă
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.665. Contraofensiva Kievului pe frontul din Donețk: Operațiunea „Vivaldi” împotriva avansului trupelor lui Putin
08:59
Război în Ucraina, ziua 1.665. Contraofensiva Kievului pe frontul din Donețk: Operațiunea „Vivaldi” împotriva avansului trupelor lui Putin
Mediafax
Carrefour, dat în judecată de un director de magazin care acuză hărțuire și discriminare. Ce a decis Tribunalul București
Digi24
Ucraina, fără soluții în fața unor noi arme ruseşti. Militar: „Habar nu avem ce putem face împotriva lor”
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Jocul dublu făcut de cel mai vechi aliat al Moscovei. General: „Există un capitol la care ignoră interesele lui Putin”
Mediafax
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
Click
Zodiile care au parte de schimbări pe toate planurile, din 16 septembrie
Digi24
Clipe de coșmar pentru pasagerii unui avion al Sepehran Airlines, care a suferit o explozie a unui pneu și avarii la motor
Cancan.ro
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cine plătește paguba dacă mașina ta a fost avariată în timpul unui protest? Cum poți obține despăgubiri
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au teleportat o imagine prin 100 de canale cuantice simultan
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
LIVE 🚨 Von der Leyen, în discursul privind „starea Uniunii”: UE este în era „cea mai puternică”, dar și „cea mai slabă” din istoria sa
10:20
🚨 Von der Leyen, în discursul privind „starea Uniunii”: UE este în era „cea mai puternică”, dar și „cea mai slabă” din istoria sa
FLASH NEWS Arabia Saudită acuză houthi că au trimis o dronă spre Mecca, locul sfânt al islamului . Rebelii neagă: „O minciună răsuflată”
10:04
Arabia Saudită acuză houthi că au trimis o dronă spre Mecca, locul sfânt al islamului . Rebelii neagă: „O minciună răsuflată”
ANALIZA de 10 Va scăpa Frankenstein din laborator? SUA și China, concurență acerbă în cursa IA, riscurile cresc proporțional
10:00
Va scăpa Frankenstein din laborator? SUA și China, concurență acerbă în cursa IA, riscurile cresc proporțional
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan nu suflă un cuvânt despre drama oierilor, provocată de Comisia Europeană
09:48
Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan nu suflă un cuvânt despre drama oierilor, provocată de Comisia Europeană
EXCLUSIV Natalia Intotero denunță cinismul parlamentarilor. Acuză blocarea legii care trebuia să ajute victimele din blocul explodat anul trecut în Rahova
09:30
Natalia Intotero denunță cinismul parlamentarilor. Acuză blocarea legii care trebuia să ajute victimele din blocul explodat anul trecut în Rahova
FLASH NEWS Zelenski anunță că se va întâlni cu Macron și Trump la New York. Reluarea negocierile directe cu Rusia, miza centrală a Kievului
09:20
Zelenski anunță că se va întâlni cu Macron și Trump la New York. Reluarea negocierile directe cu Rusia, miza centrală a Kievului

Cele mai noi

Trimite acest link pe