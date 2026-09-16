Jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine la meciul Be’er Sheva – Dinamo Zagreb, din Giulești

Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri speciale de ordine și siguranță pentru partida dintre Hapoel Be’er Sheva și Dinamo Zagreb, programată miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul „Rapid”, în prima etapă a fazei ligii din UEFA Europa League.

Meciul este considerat pe teren propriu de formația israeliană Hapoel Be’er Sheva, care își dispută la București partidele europene.

Ce măsuri au luat jandarmii

Potrivit Jandarmeriei, spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 20:00, pe baza biletului sau a invitației emise de organizator și a unui document de identitate, în format fizic sau electronic.

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Suporterii lui Hapoel Be’er Sheva care dețin bilete la Tribuna a II-a vor intra prin accesul din zona sălii de sport, iar cei cu bilete la Tribuna I vor utiliza intrările principale din Calea Giulești. Pentru fanii lui Dinamo Zagreb, accesul în stadion se va face prin intrarea din zona Operei Comice pentru Copii, corespunzătoare Peluzei Sud. Clubul croat a anunțat că suporterii săi au primit bilete pentru sectoarele 110 și 111 ale arenei.

Jandarmeria recomandă suporterilor oaspeți să își achiziționeze bilete numai în zona special destinată acestora și să nu poarte sau să afișeze însemne ale lui Dinamo Zagreb în alte sectoare ale stadionului.

Forțele de ordine vor efectua controale suplimentare asupra persoanelor și autovehiculelor, pentru prevenirea introducerii în stadion a materialelor pirotehnice și a altor obiecte interzise. Spectatorii sunt sfătuiți să ajungă din timp la stadion, pentru evitarea aglomerației la punctele de acces.

Control în Centrul Vechi

În Centrul Vechi, unde sunt așteptați suporteri înaintea partidei, Jandarmeria, Poliția și pompierii vor acționa în sistem integrat. În dispozitiv vor fi incluși și jandarmi din echipele de dialog, vorbitori de limba engleză, pentru facilitarea comunicării cu suporterii străini.

Societatea de Transport București a anunțat, de asemenea, prelungirea programului de circulație al tuturor liniilor de transport public care pleacă din zona stadionului.

Jandarmeria Capitalei le recomandă spectatorilor să respecte indicațiile forțelor de ordine, să evite conflictele și să solicite sprijin în cazul în care sunt martorii unor fapte antisociale. Părinții sunt sfătuiți să își supravegheze cu atenție copiii.

Forțele de ordine vor monitoriza comportamentul spectatorilor atât pe traseele de deplasare către și de la stadion, cât și în interiorul arenei, inclusiv prin înregistrări video și fotografii operative, în vederea identificării persoanelor care pot comite fapte antisociale.

Jandarmeria reamintește că este interzis accesul în stadion cu băuturi alcoolice, materiale pirotehnice sau alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanților. De asemenea, orice încălcare a legislației în vigoare poate atrage sancțiuni.