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Traseul Revoluției, fără banii din PNRR. Primăria Timișoara alocă din bugetul local peste 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor

Traseul Revoluției, fără banii din PNRR. Primăria Timișoara alocă din bugetul local peste 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor
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Traseul Revoluției a pierdut banii alocați din PNRR. Acum, Primăria Timișoara scoate din bugetul local peste 10 milioane de lei pentru finalizarea și recepția lucrărilor, scrie opiniatimisoarei.ro.

Totul, în condițiile în care contractul de execuție a fost atribuit pentru suma de 6,4 milioane lei fără TVA.

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Proiectul a beneficiat de finanțare nerambursabilă prin PNRR în perioada 17 octombrie 2022 – 31 august 2026, dar lucrările nu au fost finalizate și banii au fost pierduți.

Lucrările au decurs anevoios. În multe locuri, plăcile turcoaz de granit au fost înlocuite, deoarece în cele deja montate au apărut fisuri.

Cum a influențat conflictul din Orientul Mijlociu proiectul din Timișoara

Viceprimarul Ruben Lațcău (USR) a dat vina, pentru întârzierea lucrărilor și pierderea banilor din PNRR, pe războiul din Orientul Mijlociu.

„Una dintre problemele pe care le-am avut a fost că această piatră turcoaz, care are o culoare deosebită se găsește în doar 3 locații: în Indonezia, Brazilia și Iran. La vremea respectivă s-a ales varianta Iranatât din considerente estetice, alegerea proiectantului, cât și de proximitate pentru că duratele de livrare peste ocean se duceau către 12 luni.

Din păcate, după semnarea contractului și demararea livrărilor a apărut conflictul din Iran, situație care a dus la prelungirea cu 8-9 luni a livrărilor. Au fost probleme de calitate (…) lucru care a împins acest proiect în afara calendarului PNRR”, a explicat Lațcău.

Contractul pentru execuția Traseului Revoluției a fost semnat în ianuarie 2025 cu Theda Mar Design SRL, firma familiei fostului ministru al Economiei și fost primar general al Bucureștiului Adriean Videanu.

Valoarea contractului era de 6,46 milioane de lei fără TVA, mult sub valoarea estimată inițial de Primărie, de 14,64 milioane de lei fără TVA. În urma licitației ar fi rezultat o economie de peste 8,18 milioane de lei.

Contractul de 6,46 milioane de lei ar fi acoperit execuția obiectivului până la finalizarea, recepția și punerea lui în funcțiune.

Acum, însă, după ratarea termenului PNRR și actualizarea devizului, Primăria estimează la 10,02 milioane de lei suma necesară din bugetul local pentru continuarea, finalizarea, recepția și punerea în funcțiune a Traseului Revoluției.

Proiectul a fost adoptat de consilierii locali cu 23 de voturi pentru și 1 abținere.

Traseul Revoluției a fost primul proiect prin PNRR depus de administratia Fritz.

La fiecare punct de pe această rută este prevazut un pavaj din plăci de granit turcoaz, marginit de benzi din bronz cu texte explicative.

Turiștii și timișorenii deopotrivă vor putea accesa de pe telefon o platformă digitală interactivă, disponibilă prin coduri QR, ce va include materiale audio, video și foto din Decembrie 1989. De asemenea, va fi utilizată tehnologie de realitate augmentată (AR) pentru a proiecta imagini și povești de la Revoluție, sincronizate cu locul în care se află vizitatorul.

Traseul Revoluției: Cele 9 zone istorice care pierd finanțarea PNRR

Traseul Revoluției acopera 9 zone în care s-au desfășurat momente decisive ale luptei pentru libertate în Timișoara, mai precis: Piața Maria – Str. Gheorghe Doja / Timotei Cipariu, Podul Traian–Maria – Splaiul Tudor Vladimirescu, Piața Victoriei – Zona Operei și Piața Iancu Huniade, Piața Libertății, Piața Sf. Gheorghe, Prefectura – Bulevardul Revoluției din 1989, Băile Neptun – Splaiul Nistrului, Cimitirul Eroilor – Bulevardul Sever Bocu nr. 1 și Zona Martirilor – Str. Mareșal Constantin Prezan.

Itinerariul va fi completat cu intersecția Pestalozzi cu Pârvan. Acolo va fi marcat locul în care a pierit primul erou din Decembrie ’89.

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