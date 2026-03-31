Zelenski anunță semnarea unui acord strategic de apărare pe 10 ani între Ucraina și Bulgaria. Ce a obținut liderul de la Kiev după vizita în România

Ucraina își consolidează industria militară printr-un acord strategic cu Bulgaria și își extinde influența prin parteneriate regionale și din Golf. De asemenea, și după vizita la București, președintele Volodimir Zelenski a obținut și angajamente importante din partea României, inclusiv cooperare în apărare, energie și infrastructură.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat semnarea unui acord de apărare pe 10 ani cu Bulgaria, unul dintre cei mai importanți producători de armament din regiune. Documentul prevede „producția comună, pe teritoriul țărilor noastre, a diverselor tipuri de arme, inclusiv drone”, a declarat Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev, scrie Euronews.com.

Liderul ucrainean s-a declarat „foarte mulțumit” de înțelegerea semnată în timpul vizitei premierului interimar bulgar Andrey Gyurov. Acordul vizează consolidarea cooperării pe termen lung în domeniul securității și adaptarea la ritmul accelerat al tehnologiilor militare, în special în zona dronelor, devenite esențiale în războiul declanșat de Rusia.

„Nu este o simplă formalitate, ci un angajament comun față de securitatea noastră euro-atlantică”, a declarat Gyurov.

Bulgaria, acum membră a NATO și a UE, a făcut parte din blocul comunist în timpul Războiului Rece și, timp de decenii, a produs muniție și arme conform standardelor sovietice, care sunt utilizate și de armata ucraineană. Industria de apărare din Bulgaria, care contribuie cu aproape 4% la PIB, a cunoscut o creștere semnificativă după izbucnirea războiului în 2022, livrând deja cantități importante de armament către Kiev.

De asemenea, cei doi lideri au mai declarat că lucrează împreună la crearea unui coridor de gaze, numit Coridorul Vertical de Gaze, pentru a lega Grecia de mai multe țări din sud-estul Europei.

Ce acorduri a obținut Zelenski după vizita în România

Amintim că pe 12 martie 2026, la București, președintele Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat un acord de parteneriat strategic între România și Ucraina, marcând o etapă importantă în relațiile bilaterale. Documentul prevede sprijinul ferm al României pentru Ucraina, inclusiv în parcursul european și euro-atlantic, dar și angajamente clare privind protejarea minorității române din Ucraina.

„Ucraina are o reformă a educației care, în linii mari, comasează școli. Din perspectiva acestui document, face o excepție pentru minorități, astfel încât ei (elevii), fiind mai puțini, să poată să își desfășoare în localitatea lor educația în limba maternă”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, cele două state vor crea o Comisie Strategică comună și vor organiza anual ședințe comune de guvern, alături de consultări în format „2+2” pe domenii de externe și apărare.

„Este un moment important în relația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem: istoric, a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat”, a declarat Nicușor Dan.

Zelenski a completat: „România și Ucraina au un mare potențial economic. Iar contextul poate ajuta România să devină mai puternică în această regiune.”

Drone, energie și infrastructură

Un punct-cheie al colaborării îl reprezintă intenția de coproducție a dronelor și a echipamentelor militare pe teritoriul României, printr-o declarație comună de intenție. Aceasta prevede investiții de până la 200 de milioane de euro și dezvoltarea unor parteneriate directe între companii românești și ucrainene din domeniul apărării.

Declarația Comună de Intenție privind coproducția de materiale de apărare în România nu este un acord obligatoriu juridic, dar stabilește baza pentru viitoare investiții și transfer de tehnologie.

În paralel, România și Ucraina vor colabora și în domeniul energetic, inclusiv prin construcția unor linii electrice între Cernăuți și Suceava, dar și între Porubne și Siret.

Un alt obiectiv major este dezvoltarea coridorului de gaze care leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, pentru diversificarea surselor energetice din Europa.

Totodată, România își asumă sprijinul pentru tranzitul cerealelor ucrainene și participarea la reconstrucția Ucrainei după război, cu acces pentru companiile românești.

Acorduri militare și cu statele din Golf

Pe de altă parte, Ucraina anunță că își extinde cooperarea militară și în Orientul Mijlociu, după vizite în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania. Ucraina va furniza un sistem complet de apărare aeriană acestor state, inclusiv drone maritime și tehnologii de război electronic.

„Nu doar interceptori, ci și linii de apărare, software, sisteme de război electronic și așa mai departe. Cu alte cuvinte, abordăm această problemă în mod sistemic”, a declarat Zelenski.

Dronele navale ucrainene, precum cele de tip Magura-V5, au demonstrat deja eficiență în Marea Neagră, provocând pierderi semnificative flotei ruse.

În schimb, Kievul urmărește deschiderea piețelor globale pentru exportul de armament și acces la resurse critice, în special rachete pentru sistemele Patriot, esențiale în apărarea antiaeriană.

„Este vorba despre exporturi și despre deschiderea piețelor de export. Dar este vorba despre o deschidere corectă, în care înțelegem că nu ne vindem experiența pe nimic”, a precizat liderul de la Kiev.

