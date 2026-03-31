Prima pagină » Știri externe » Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului
🚨 Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului

Mihai Tănase
Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului
Război în Iran - Foto: Mediafax foto
UPDATE: Netanyahu afirmă că Israelul și-a îndeplinit mai mult de jumătate din obiectivele de război

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, într-un interviu acordat canalului de știri american conservator Newsmax, că și-a atins mai mult de jumătate din obiectivele sale în războiul împotriva Iranului, fără a avansa, însă, un calendar precis, notează AFP.

„Evident, am depășit jumătatea drumului. Dar nu vreau să stabilesc un calendar. Cred că am realizat multe. Am slăbit acest regim. Le-am dat cu adevărat o lovitură foarte grea. Am ucis mii de membri’ ai Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice, și ‘le-am ucis liderii. Suntem pe punctul de a le lichida industria de armament. Întreaga lor bază industrială, distrugând totul, fabrici întregi și chiar programul nuclear”, a spus liderul de la Ierusalim.

 

UPDATE: Trump amenință că va distruge complet energia Iranului dacă nu se ajunge repede la un acord

Statele Unite poartă discuții avansate cu un nou regim din Iran, descris drept „mai rezonabil”, în vederea încetării operațiunilor militare americane din această țară, a scris președintele Donald Trump pe reţeaua Truth Social. Liderul de la Casa Albă susține că s-au înregistrat progrese semnificative, însă avertizează că, în lipsa unui acord rapid, Washingtonul ar putea recurge la măsuri extreme.

Potrivit acestuia, dacă negocierile eșuează „ceea ce probabil se va întâmpla, și dacă Strâmtoarea Hormuz nu va fi imediat „deschisă pentru afaceri”, ne vom încheia frumoasa „ședere” în Iran prin aruncarea în aer și distrugerea completă a tuturor centralelor lor electrice, a câmpurilor petroliere și a insulei Kharg (și, posibil, a tuturor uzinelor de desalinizare!), pe care, în mod intenționat, nu le-am „atins” încă”.

„Aceasta va fi o represalie pentru numeroșii noștri soldați și pentru alți oameni pe care Iranul i-a măcelărit și ucis în timpul „regimului de teroare” de 47 de ani al vechii conduceri”, a concluzionat Donald Trump.

UPDATE: Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului

Aliații Statelor Unite din Golf, conduși de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, îl îndeamnă pe președintele Donald Trump să continue războiul împotriva Iranului, argumentând că Teheranul nu a fost slăbit suficient de campania de bombardamente condusă de SUA, care durează de o lună, potrivit unor oficiali americani, din Golf și israelieni, citați de Associated Press.

Oficiali din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain au transmis în discuții private că nu doresc ca operațiunea militară să se încheie până când nu vor exista schimbări semnificative în conducerea iraniană sau o schimbare dramatică a comportamentului Iranului, potrivit oficialilor, care nu au fost autorizați să comenteze public și au vorbit sub protecția anonimatului.

UPDATE: Atac cu rachete în Dubai

Rachete iraniene au lovit un petrolier kuweitian de mari dimensiuni ancorat în portul Dubai, a informat marţi agenţia de ştiri oficială a Kuweitului, KUNA, relatează CNN.

„Petrolierul era complet încărcat în momentul incidentului. Atacul a cauzat daune materiale la coca navei şi un incendiu la bord, existând riscul unei scurgeri de petrol în apele din jur”, a scris agenţia KUNA, citând Kuwait Petroleum Corporation. Potrivit aceleiaşi surse, nu s-au înregistrat răniţi.

Apărarea antiaeriană a Kuweitului a anunţat marţi noapte se confruntă în prezent cu „atacuri ostile cu rachete şi drone”.

Patru persoane au fost rănite în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, în urma căderii unor „resturi” provocate de apărarea antiaeriană, a informat marţi dimineaţă biroul de presă din Dubai.

Foto: X/@BreakingMinutes

Foto: X/@BreakingMinutes

Război în Iran: Conflictul a ajuns marți în ziua cu numărul 32, iar GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. Rachete iraniene au lovit un petrolier kuweitian de mari dimensiuni ancorat în portul Dubai, a informat marţi agenţia de ştiri oficială a Kuweitului. În paralel, la Ierusalim s-au auzit peste 10 explozii cu doar câteva zile înaintea sărbătorilor de Paște.

Aliații Statelor Unite din Golf, conduși de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, îl îndeamnă pe președintele Donald Trump să continue războiul împotriva Iranului. Aceștia susțin că Teheranul nu a fost slăbit suficient de campania de bombardamente condusă de SUA, care durează de o lună, potrivit unor oficiali americani, din Golf și israelieni, citați de Associated Press.

Smoke rises from buildings in Tehran, Iran on March 29, 2026. Several areas in the Iranian capital Tehran and the neighboring Alborz province came under U.S. and Israeli attacks on Sunday night, which led to blackouts in a number of neighborhoods, the semi-official Fars news agency reported. Photo by Shadati/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Unii dintre aliații regionali susțin acum în fața Casei Albe că momentul oferă o oportunitate istorică de a paraliza definitiv regimul clerical de la Teheran.

