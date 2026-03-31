🚨 Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, într-un interviu acordat canalului de știri american conservator Newsmax, că și-a atins mai mult de jumătate din obiectivele sale în războiul împotriva Iranului, fără a avansa, însă, un calendar precis, notează AFP.

„Evident, am depășit jumătatea drumului. Dar nu vreau să stabilesc un calendar. Cred că am realizat multe. Am slăbit acest regim. Le-am dat cu adevărat o lovitură foarte grea. Am ucis mii de membri’ ai Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice, și ‘le-am ucis liderii. Suntem pe punctul de a le lichida industria de armament. Întreaga lor bază industrială, distrugând totul, fabrici întregi și chiar programul nuclear”, a spus liderul de la Ierusalim.