Prima pagină » Știri externe » După Trump și Putin, Vučić va merge la Beijing la invitația lui Xi Jinping. Când se va efectua vizita oficială

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, va efectua o vizită de stat în China între 24 și 28 mai, la invitația liderului chinez Xi Jinping, a anunțat Ministerul chinez de Externe. Vizita este considerată importantă pentru relațiile dintre cele două state, într-un moment în care Serbia încearcă să își consolideze poziția diplomatică și economică pe scena internațională.

Vizită de stat la invitația lui Xi Jinping

Liderul Partidului Progresist Sârb, Milos Vučević, care este și consilier regional al lui Vučić, a descris deplasarea la Beijing drept una „excepțională”, subliniind importanța tuturor activităților diplomatice ale președintelui pentru poziționarea Serbiei pe plan extern.

Potrivit acestuia, autoritățile sârbe se așteaptă la noi investiții chineze și la întâlniri importante cu oficiali ai Partidului Comunist Chinez. Vučević a precizat că sectorul energetic rămâne unul dintre pilonii principali ai cooperării bilaterale.

Totodată, oficialul sârb a salutat investițiile externe în infrastructura energetică a Serbiei, inclusiv proiectele anunțate recent în acest domeniu.

Serbia, între Washington, Beijing și Moscova

Vizita lui Aleksandar Vučić în China vine într-o perioadă de intensificare a contactelor diplomatice la nivel internațional.

Președintele american Donald Trump a efectuat, în perioada 13-15 mai, o vizită de stat de trei zile în China. În timpul discuțiilor de la Beijing, liderul de la Casa Albă l-a invitat pe Aleksandar Vučić într-o vizită oficială la Washington, programată pentru 24 septembrie.

La doar câteva zile după vizita lui Trump în China, și președintele rus Vladimir Putin și-a oficializat deplasarea la Beijing.

Ce au convenit Xi și Putin până acum?

Xi și Putin au descris progresul în „parteneriatul cuprinzător” dintre cele două țări în termeni elogioși.

Au spus că încercările „unor țări” de a domina afacerile globale în spiritul erei coloniale au eșuat.

Au avertizat că lumea este în pericol de revenire la „legea junglei” în afacerile internaționale. Au criticat împreună proiectul scutului antirachetă Golden Dome al lui Trump, ca o amenințare la adresa stabilității strategice.

De asemenea, l-au mustrat pe Trump pentru că a permis expirarea noului tratat START privind controlul armelor nucleare, fără un tratat înlocuitor.

Nu au anunțat niciun progres în ceea ce privește proiectul conductei de gaze Power of Siberia 2.

