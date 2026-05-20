NYT: Trump ar fi plănuit să-l instaleze pe fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad în funcția de Lider Suprem al Iranului

Potrivit unor dezvăluiri făcute de The New York Times , SUA și Israel au declanșat războiul cu Iran pentru a răsturna regimul clerical. Ziarul american înclinat spre liberalism de stânga susține în baza unor informații furnizate de oficiali americani că Benjamin Netanyahu și Donald Trump aveau un plan controversat: să-l instaleze pe fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad în funcția de Lider Suprem al Iranului.

Mahmoud Ahmadinejad a fost președintele ales al Iranului timp de două mandate (între 2005 și 2013).

După ce fostul dictator irakian Saddam Hussein a fost capturat și executat, în ochii administrației Bush, președintele iranian era considerat cel mai mare inamic al SUA după liderul terorist Osama bin Laden.

Fostul președinte iranian a intenționat să candideze pentru al treilea mandat

La momentul declanșării atacurilor, fostul președinte a fost declarat mort. Potrivit rapoartelor, în urma bombardamentelor israeliene asupra Teheranului, casa sa din Narmak a fost lovită și distrusă, iar trei dintre gardiernii revoluționari care îl păzeau au fost uciși.

Informația morții sale a fost dezmințită. La momentul declanțării războiului, Ahmadinejad se afla în arest la domiciliu ca urmare a protestelor iraniene. Atacurile l-au ajutat să scape de restricții.Potrivit ultimelor rapoarte, fostul președinte a fost doar rănit. Nu a fost văzut public de atunci, iar starea sa curentă e necunoscută.

Pe 2 iunie 2024, Ahmadinejad și-a exprimat intenția de a candida la președinția Iranului pentru al treilea mandat, dar a fost descalificat din cursă. Fostul președinte nu mai era în grațiile Liderului Suprem de atunci, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în bombardamentele de pe 28 februarie 2026.

Ahmadinejad a militat pentru „ștergerea Israelului de pe hartă”

În 2006, acesta a spus că dorește „ștergerea Israelului de pe hartă”. Fostul președinte a acuzat că crearea statului Israel a dus la declanșarea războaielor în Orientul Mijlociu.

Ahmadinejad a făcut apel la unitatea Palestiniană, la rezistență și la anihilarea regimului sionist. El a contestat istoria oficială a Holocaustului nazist din Europa și a spus că a fost „un mit”.

Era în lista celor mai periculoși inamici ai SUA, alături de Osama bin Laden și Kim Jong-il după ce a intensificat programul nuclear iranian.

Mahmoud Ahmadinejad s-a născut pe 28 octombrie 1956. A fost inginer și profesor de profesie, provenit dintr-o familie săracă.

Era un politician naționalist și ultraconservator, care a purtat lupte pentru putere cu reformiștii, dar și cu tradiționaliștii din Parlament și cu Garda Revoluționară. Nu a avut relații prea bune nici cu liderul suprem iranian Ali Khamenei.

De ce Trump îl considera „potrivit” ca succesor al lui Khamenei

Ahmadinejad avea bune relații cu dictatorul rus Vladimir Putin și cu fostul dictator venezuelean Hugo Chavez (decedat în 2013, de cancer). Era parte a unei alianțe anti-americane ce abia se coagulase.

Și mai ales, voia eradicarea statului israelian. De ce l-ar fi vrut Netanyahu și cu Trump pe el ca noul lider al Iranului?

Oficialii americani au declarat sub anonimat pentru The New York Times că era parte al unui „plan îndrăzneț”, dar din cauza că situația a luat-o razna imediat după începerea bombardamentelor, SUA și Israel au renunțat la idee.

După uciderea ayatollahului Ali Khamenei, Trump a reflectat că ar fi cel mai bine ca cineva „din interiorul Iranului” să preia conducerea țării.

Într-un interviu din 2019, Ahmadinejad îl lăudase pe Trump și era pentru normalizarea relațiilor cu SUA.

„Domnul Trump este un om de acțiune. Este un om de afaceri și, prin urmare, este capabil să calculeze orice cost-beneficiu și să ia decizii. Îi propun următorul lucru: hai să calculăm costul-beneficiu pe termen lung pentru cele două națiuni ale noastre și să nu mai fim miopi.”

Trump a sperat că va putea repeta rețeta succesului din Venezuela

Trump voia să repete „rețeta succesului” din cadrul Operațiunii „Absolute Resolve” din Venezuela.

La 3 ianuarie 2026, președintele american a ordonat răpirea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro și i-a permis lui Delcy Rodriguez, vicepreședinta Venezuelei (practic, un om din fruntea regimului lui Maduro) să preia președinția, pentru a lucra cu Casa Albă.

Președintele american spera la același rezultat și în privința Iranului. Imediat după răpirea lui Nicolas Maduro, Trump și-a exprimat ezitarea de a răsturna regimul „chavezis” din Venezuela.

Motivul pentru care Trump respinge metodele lui Bush jr.

Motivul: nu voia să repete greșelile înaintașului său, fostul președinte republican George W. Bush, care a eliminat toate compomentele regimului baa’athist din Irak după capturarea și executarea dictatorului irakian Saddam Hussein.

Ca ulterior, succesorul său democrat, Barack Obama, să aibă de gestionat o criză umanitară declanșată de teroarea comisă de gruparea Daesh (autoproclamatul Stat Islamic), care a ajuns să captureze și să controleze teritorii din Irak și Siria.

Trump a decis că voia ca toți generalii și ofițerii de poliție din Venezuela să rămână în funcții pentru o tranziție pașnică către democrație. Aceeași soluție a dorit-o implementată și în Iran.

Iranienii ar fi avut o figură familiară ca noul Lider Suprem, americanii sperau că Ahmadinejad ar fi dat înapoi, ar fi cooperat cu administrația Trump și ar fi realizat o tranziție pașnică către un nou capitol în Iran.

Ahmadinejad s-a răzgândit

La momentul atacurilor din 28 februarie 2026, care i-au vizat inclusiv locuința, Ahmadinejad a fost rănit, dar a reuișit să scape din arestul de la domiciliu. S-a răzgândit însă, în privința planului schimbării regimului.

De atunci, n-a mai putut fi localizat. Un asociat al fostului președinte iranian a declarat că bombardamentul israelian a fost menit să-l elibereze pentru a ajunge la putere cu sprijin din partea americanilor și al israelienilor.

