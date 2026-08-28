Volodimir Zelenski a declarat vineri că SUA au furnizat Kievului informații despre întâlnirile directorului CIA cu șeful spionajului de la Moscova.

„Astăzi am primit informaţii de la partea americană despre întâlnirile de la Moscova care au avut loc în aceste zile. Au fost o serie de întâlniri acolo. Le mulțumesc pentru informații și pentru tonul necesar al conversației cu Rusia”, a transmis Zelenski pe Telegram.

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Liderul de la Kiev nu a dezvăluit alte detalii despre întâlnirea directorului CIA John Ratcliffe cu Serghei Narișkin.

În jurul întâlnirii au apărut speculații privind posibile tensiuni între SUA și Rusia care ar putea ataca statele baltice.

Atât Kremlinul, cât și Washington, au respins speculațiile. Și serviciile de informații europene susțin că nu există indicii că Rusia pregătește un atac asupra NATO în acest an. Potrivit unor surse care au făcut dezvăluiri pentru Reuters, Ratcliffe ar fi ridicat posibilitatea unei operațiuni ruse împotriva unui stat membru NATO, iar scopul vizitei sale a fost să atenționeze Kremlinul.

Narișkin, șeful spionajului rusesc, susține că a fost doar o întâlnire de rutină, iar discuțiile au acoperit și sprijinul Rusiei pentru Iran.

Sursa Foto: Hepta