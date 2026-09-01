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Petrișor Peiu, dezvăluiri din culisele negocierilor pentru un nou guvern. Eugen Tomac nu ar fi acceptat de UDMR pentru postul de premier

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, senatorul AUR Petrișor Peiu a făcut devăluiri despre negocierile pentru funcția de premier. Petrișor Peiu susține că Eugen Tomac nu ar fi acceptat de UDMR. El spune că motivul ar putea avea legătură cu perioada în care Tomac conducea, alături de Traian Băsescu, un partid care a avut conflicte cu UDMR.

„Eugen Tomac nu este acceptat de UDMR, dintr-un motiv pe care nu-l știm. Probabil că este legat de perioada în care dânsul conducea, împreună cu Traian Băsescu, un partid care a avut niște fricțiuni cu UDMR. Cred că îl conduce și acum domnul Tomac. Sau nu știu dacă îl mai conduce, că totuși îl slujește pe președinte. Pe lângă faptul că nu este acceptat de UDMR, ar fi oarecum ridicol să revii la o propunere care nici măcar nu a ajuns la vot”, a relatat Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu susține că Alexandru Nazare ar avea șanse mari să fie desmenat noul premier

Senatorul AUR i-a menționat ca variante pe Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare. Senatorul AUR spune că PSD insistă pentru Grindeanu și își dorește astfel să păstreze o poziție dominantă în viitorul guvern. Petrișor Peiu consideră că Alexandru Nazare are șanse mai mari să fie acceptat de celelalte partide.

„Rămân cei doi, Grindeanu și Nazare. Eu știu că PSD insistă foarte rău pe Grindeanu. Au stat foarte mult timp pe bară și bat din pinteni acum, vor la cașcaval și îl vor pe Grindeanu ca să aibă puterea totală.

Dar, într-adevăr, Nazare ar avea șanse mai mari, în sensul că ar fi mai ușor de înghițit și de alții, în afara PSD-iștilor”, a spus Petrișor Peiu la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Este a 119-a zi de când România nu are un guvern cu drepturi depline

Criza politică actuală a început în 5 mai 2026, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea a fost susținută de PSD și AUR și a obținut 281 de voturi, cu mult peste cele 233 necesare. Bolojan a rămas premier interimar, iar România a intrat într-o perioadă de incertitudine politică.

Conflictul a pornit după ce PSD a ieșit din coaliția de guvernare și a criticat măsurile fiscale și de austeritate promovate de Bolojan. Social-democrații au susținut moțiunea alături de AUR, însă cele două partide au transmis că această colaborare nu înseamnă formarea unei alianțe de guvernare.

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Nicușor Dan a venit cu două propuneri de premier: Eugen Tomac și Adrian Veștea

După căderea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a început consultările pentru formarea unui nou Executiv. Prima variantă a fost Eugen Tomac, desemnat premier pe 4 iunie. Tomac nu a reușit însă să strângă sprijinul politic necesar și și-a depus mandatul pe 14 iunie. În aceeași zi, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea.

Nici Guvernul Veștea nu a trecut de Parlament. AUR a anunțat că nu îl susține, iar negocierile pentru formarea unei majorități au eșuat. De asemnea, George Simion aspus că AUR nu va vota un guvern din care nu va face parte.

Eugen Tomac a declarat în august că Nicușor Dan sigur va desemna un nou premier

Pe fondul acestei crize, Eugen Tomac, în prezent consilier al președintelui Nicușor Dan, a făcut pe 24 august o declarație importantă. El a spus că este convins că președintele va desemna un nou premier în septembrie și că partidele vor ajunge la o majoritate care să poată vota viitorul Guvern.

„Sunt absolut convins că în luna septembrie președintele va desemna o persoană pentru funcția de prim-ministru. Avem nevoie urgentă de un nou guvern”, a spus Eugen Tomac.

PSD a organizat la Sinaia o reuniune a Consiliului Politic Național

Pe 31 august, liderii PSD și parlamentarii partidului s-au întâlnit la Sinaia pentru a stabili poziția formațiunii în negocierile pentru formarea noului Guvern. PSD a decis că vrea să participe la guvernare și să aibă un rol important în viitorul Executiv. Social-democrații au transmis că nu vor susține un Guvern din care nu fac parte și au stabilit mai multe condiții pentru intrarea la guvernare.

După întâlnirea de la Sinaia, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va merge la Cotroceni cu propria propunere pentru funcția de premier. El a susținut că negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare sunt aproape de final. Asta nu înseamnă însă că majoritatea este deja formată. PSD trebuie să ajungă la un acord cu celelalte partide pentru a obține voturile necesare în Parlament și pentru a forma un nou Guvern.

Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare au ajuns printre numele vehiculate pentru funcția de premier. PSD insistă pentru Grindeanu, în timp ce alte formațiuni ar putea accepta mai ușor o variantă precum Nazare.

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