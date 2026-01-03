Prima pagină » Știri externe » Zelenski propune un nou ministru la Apărare pe durata discuțiilor de pace Washington DC – Moscova. Politicianul, un fost ministru la Digitalizare

03 ian. 2026, 06:38, Știri externe
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a propus pe vicepremierul Mykhailo Fedorov pentru funcția de ministru al Apărării. Acesta a fost ministru al transformării digitale.

Zelenski a declarat vineri că Mykhailo Fedorov ar urma să preia conducerea Ministerului Apărării, înlocuindu-l pe Denys Șmîhal, aflat în funcție de mai puțin de șase luni. Numirea trebuie aprobată de Parlamentul ucrainean, conform Constituției. Anunțul vine în contextul unei reorganizări majore la vârful puterii și discuțiilor dintre delegațiile diplomatice ale SUA și ale Rusiei pentru stabilirea negocierilor de pace.

Șeful serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov, tocmai a fost numit la conducerea Administrației Prezidențiale, iar Oleh Ivașcenko, șeful serviciului de informații externe, i-a luat locul lui Budanov, notează Kyiv Independent.

Cine este Mykhailo Fedorov

Mykhailo Fedorov este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Zelenski. El a intrat în politică în 2019, după o carieră în mediul privat. Fedorov a fost arhitectul strategiei digitale a statului ucrainean și cel mai tânăr ministru din istoria țării.

Ucraina a lansat aplicația Diia, care a mutat numeroase servicii publice pe telefonul mobil, iar în ultimii ani, Fedorov a avut un rol-cheie și în dezvoltarea tehnologiilor militare, inclusiv prin proiecte de producție de drone și inițiativa Brave1, care leagă sectorul digital de cel al apărării.

